Rinus VeeKay behaalde tijdens de IndyCar-race in Alabama een knappe vierde plek door een stabiele en foutloze race te rijden. Het is zijn beste resultaat in een hele lang tijd en de Nederlander is dan ook erg blij met zijn prestatie.

Na de race in Alabama blikt VeeKay terug. “Een toprace. De vijfde startplaats was natuurlijk al een hoogtepunt an sich, zowel het team van Coyne als ik persoonlijk had al een tijdje niet meer zo ver naar voren gestaan bij de kwalificatie. De volledig ‘groene’ race, er waren alweer geen neutralisaties, kwam naar ons toe. Na de eerste pitstop verloren we wat plaatsen omdat we misschien net iets te laat naar binnen waren gekomen, maar daarna hebben we ons teruggeknokt met een vierde plek als beloning.”

Artikel gaat verder onder video

VeeKay over race in Alabama

VeeKay vervolgt: “Eigenlijk werkte die langere eerste stint uiteindelijk in ons voordeel. Daardoor kon ik gedurende de tweede stint iets meer brandstof besparen, en dat gecombineerd met uitmuntend werk van mijn crew, leverde ons een strategisch voordeel op. Natuurlijk was het niet eenvoudig om op koude banden Will Power achter me te houden, maar het is me tot tweemaal toe gelukt en met deze vierde plaats kunnen we super tevreden zijn.”

© Chris Owens

VeeKay bedankt team

VeeKay sluit af met een paar dankwoordjes. “Ik wil Dale Coyne Racing ontzettend bedanken, ik geloof dat we tot veel in staat kunnen zijn. Ook wil ik askROI.com benoemen. Zonder hen had ik waarschijnlijk helemaal geen IndyCar gereden dit jaar. Ik wil het vertrouwen van zowel het team als de investeerder terugbetalen met goede resultaten en dat is vandaag (zondag) zeker gelukt. Een geweldige start van de maand mei!"

Gerelateerd