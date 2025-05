George Russell heeft onthuld dat hij tijdens de laatste ronden van de Grand Prix van Miami kampte met heftige maagkrampen. Na de race gaf de Mercedes-coureur aan dat zijn ontbijt wellicht de boosdoener was van het ongemak dat hij ervoer. De persconfernetie voor de top drie rijders, die sloeg hij over.

Ondanks de fysieke ongemakken wist de Brit uiteindelijk wel zijn vierde podiumplaats van het seizoen te behalen. Hij gaf aan dat hij zich het hele weekend al niet prettig voelde met de auto op het Miami International Autodrome. De race begon voor hem op harde banden, terwijl zijn directe concurrenten allemaal medium banden onder de auto hadden. Een virtual safety car bood hem de kans om op een goed moment te pitten, waardoor hij voor Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli de pits uitkwam. Russell staat momenteel vierde in het coureurskampioenschap met 73 punten.

Artikel gaat verder onder video

Maagkrampen

De Mercedes-rijder verscheen na afloop van de race nog wel even kortstondig voor de camera van F1TV om daar te laten weten dat het medisch niet helemaal lekker met hem ging: “De laatste vijftien ronden kreeg ik verschrikkelijke maagkrampen en ik heb het nu heel zwaar. Ik kan niet rechtop staan, mijn maag bezorgt me echt veel last.” Hij vermoedde dat zijn grotere ontbijt dan normaal de boosdoener was. Gelukkig meldde het team na afloop dat hij hersteld was van de krampen. Wél sloeg hij de persconferentie voor de top drie coureurs over, al betekende dat niet dat zijn zondag al meteen ten einde was. Red Bull had namelijk andere plannen.

Protest Red Bull

Zijn derde plaats kwam nog even in gevaar door een protest van Red Bull, dat claimde dat hij mogelijk niet vertraagd had voor gele vlaggen. De stewards verwierpen echter het protest, waardoor zijn podiumplaats behouden bleef. De FIA concludeerde dat Russell wel degelijk zijn snelheid had verminderd. De Engelsman is trots op zijn prestatie, zeker gezien de ongemakken en het feit dat hij het hele weekend niet tevreden was met zijn rijervaring. “Ik ben echt trots op het resultaat omdat ik dit weekend helemaal niet lekker zat, ik was niet gelukkig, ik heb niet genoten van het rijden dit weekend, maar we maakten het waar toen het ertoe deed,” zo besloot de 27-jarige coureur.