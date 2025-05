Fans van Red Bull Racing kunnen zich beter langzaam maar zeker voorbereiden op een titelloos seizoen, dat is de tendens die te voelen is vanuit het team zelf. Max Verstappen liet zich eerder al heel bezorgd uit voor de kansen voor dit jaar en daar komt nu Helmut Marko, die zelfs spreekt van een 'deprimerende' situatie, bovenop.

Zondag vertrok Verstappen vanaf pole position in Miami op jacht naar zijn tweede overwinning van het seizoen. De Nederlander wist wel dat hij een het zwaar zou krijgen aan het afweren van de McLarens, die onder droge en warme omstandigheden dit seizoen ijzersterk zijn in de races. Lange tijd leek regen ook een onderdeel van de race te gaan spelen, maar die bleef uit, waardoor Verstappen op zichzelf aangewezen was. Uiteindelijk kreeg hij na rondenlang vechten met zowel Oscar Piastri en Lando Norris beide McLarens om zijn oren, die ook nog eens aan de horizon verdwenen.

Bijna seconde sneller

Kortom: een race om snel te vergeten bij Red Bull. Het is echter inmiddels - mede door het gigantische gat naar McLaren - alarmfase één bij Milton Keynes. Verstappen liet eerder al weten de hoop op een titel dit jaar te zien vervliegen en ook Marko weet dat het wel heel lastig gaat worden zo: "Te langzaam, we zijn gewoon te langzaam. We hebben het vandaag gezien. Als ze bij McLaren echt voluit gaan, dan liggen we zeven tienden tot een seconde achter per ronde achter. Vandaag hebben we de echte snelheid van McLaren gezien, ik denk pas voor het eerst dit jaar. Dit laat het echte beeld zien", vertelt de adviseur aan Motorsport.com.

Deprimerend

Marko vervolgt: "Lando had een slechte start en daardoor moesten we pushen. Maar zoals gezegd is het verschil zeven tienden tot een volle seconde per ronde." Vervolgens gaat het over de updates, die - zoals we al een tijdje weten - gaan komen in Imola na de vloerupdate van dit weekend: "Er komt meer aan in Imola. Dat pakket moet meteen leveren, maar zo'n groot gat is lastig te dichten", klinkt het bezorgd. "We hebben veel werk te doen, voor Imola al meteen. We moeten performance vinden en dat moet ook direct gebeuren. Het was deprimerend om te zien hoe snel McLaren echt is. Deze race heeft het echte beeld laten zien."

