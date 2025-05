Kimi Antonelli neemt Max Verstappen niets kwalijk voor het incident in de pitstraat tijdens de sprintrace in Miami. De Mercedes-coureur is vooral blij dat er niemand gewond is geraakt.

Kimi Antonelli ving de sprintrace in Miami aan vanaf pole position, nadat hij de sprintkwalificatie vriend en vijand verraste door als snelste uit de bus te komen. Bij het ingaan van bocht één viel de achttienjarige Italiaan echter terug naar de vierde stek, nadat hij in gevecht met Oscar Piastri eieren voor zijn geld moest kiezen. Daar bleef het qua teleurstelling echter niet bij voor de rijzende ster van de Duitste grootmacht.

Botsing in de pitstraat

Bij het inrijden van de pitstraat, botste Antonelli tegen Verstappen aan, waardoor hij geen pitstop kon maken, naar buiten moest rijden en een ronde later opnieuw naar binnen moest komen. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het incident, al kon hij hier zelf niets aan doen. Het team van Red Bull Racing had moeten zien dat Antonelli eraan kwam, en Verstappen niet het signaal moeten geven dat hij mocht vertrekken.

Verstappen treft geen blaam

Dat weet ook Antonelli zelf: "De snelheid was oké", vertelt hij tegenover de aanwezige media over de sprint. "Ik had een beetje moeite met de balans, maar toen kwam het moment waarop we moesten overstappen naar slicks. Wat er gebeurde in de pitstraat, was heel ongelukkig. Max treft geen blaam, er was niets dat hij kon doen. Hij reageerde gewoon op de order van zijn team. Ik ben blij dat ik een crash kon voorkomen, want dat zou een hele grote zijn geweest. Vooral voor de monteurs. Ik ben blij dat het goed is afgelopen."

Antonelli kwam uiteindelijk als zevende op de streep. Verstappen viel na zijn tijdstraf terug na de zeventiende plaats, omdat de sprintrace achter de safety car werd afgesloten. Daarmee verloor de Nederlander dure punten in de strijd voor het wereldkampioenschap.

