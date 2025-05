Max Verstappen wist zaterdag tegen alle verwachtingen in de pole position in Miami te grazen te nemen in Miami, waardoor Lando Norris genoegen moest nemen met de tweede stek. Na afloop is hij tevreden met zijn resultaat en reageert hij sportief richting de prestaties van 'papa Max'.

Norris leek na zijn sprintzege eerder op de dag de grote favoriet om de pole position te pakken tijdens de kwalificatie later op de dag, maar in dat scenario was er geen rekening gehouden met de ongekende prestaties van Verstappen. De Nederlander kwam als een duveltje uit een doosje bovendrijven op het moment suprême en pakte onverwachts de pole position, waardoor Norris - eveneens met een goed rondje - genoegen moest nemen met P2.

Een Max-rondje

Na afloop is de Brit sportief en reageert hij op de prestatie van Verstappen: "Geweldig gedaan, Max. Zeker nu je een vader bent. Ik had gehoopt dat hij wat langzamer zou worden, maar dat is duidelijk niet gebeurd. Ik ben blij met vandaag en blij met de progressie die ik gemaakt heb met de auto en met mezelf. Max deed gewoon weer een Max-rondje. Daar kan ik niks aan doen. Ik ben blij en heb zin in morgen."

Droog of regen?

Norris vervolgt: "De snelheid was daar. Ik voelde me beter dan de afgelopen weekenden. Het is zoals het is. Max op pole en ik op P2. Ik kan niet wachten om te zien wat ik morgen kan gaan doen." Even later gaat het onder meer nog over de race van morgen, waar wederom wat regen dreigt: "Het maakt me niet uit of het droog of regenachtig wordt. Miami is op dit moment behoorlijk onstuimig, ik ben klaar voor morgen."

