Lars Leeftink

Maandag 3 april 2023 10:47 - Laatste update: 10:50

Na de Formule 1 Grand Prix van Australië was er genoeg te bespreken. De zege van Max Verstappen, de opvallende prestaties van Mercedes, veelbesproken beslissingen van de FIA, drie rode vlaggen, verschillende crashes en toeschouwers die op het circuit kwamen. De internationale media schreef erop los.

Dat Verstappen won leek heel vanzelfsprekend, maar dat was het alles behalve. De Nederlander begon slecht aan de race en reed na een matige start vanaf P1 al snel op P3. Nadat George Russell vlak voor de eerste rode vlag de pits al in was gegaan (onder de safety car na crash Alexander Albon) en Lewis Hamilton na de eerste herstart al snel ingehaald werd, reed Verstappen zonder al te veel problemen richting de zege. Alleen de herstart aan het einde van de race leverde nog wat spanning op, maar na een goede start en het behouden van P1 resulteerde de tweede herstart van de dag in een derde rode vlag. De race werd vervolgens afgemaakt achter de safety car. Verstappen bleef Hamilton en Fernando Alonso voor. Waar hadden de internationale media het over na de race?

La Gazzetta dello Sport

We beginnen met het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, dat zeker ook aandacht had voor Verstappen. Toch werd er hier vooral gekeken naar de knotsgekke slotfase van de race. “Drie starts, crashes, veel controverse en uiteindelijk was het gewoon weer Max Verstappen die won. Met nog twee ronden te gaan en een staande start, werd de dadendrang ontketend van degenen die nog wat posities goed wilden maken. Er ontstond totale chaos. Opnieuw werd de race stilgelegd, ditmaal met een finish achter de safety car zonder staande herstart. Dat was misschien wel het meest teleurstellende voor de rijders die uitvielen bij de laatste crashes. De wedstrijdleiding kiest steeds vaker voor veiligheid (weet je nog, de race werd in eerste instantie stilgelegd om brokstukken van de crash van Kevin Magnussen op te ruimen), maar staat tegelijkertijd onder steeds meer druk om een show te leveren. In dit scenario wordt hiervoor de prijs betaald. Met deze onvermijdelijke controverse moet er geëvalueerd worden wat er in de toekomst verbeterd kan worden. In dergelijke gevallen ligt het risico altijd op de loer dat er een oneerlijke uitslag komt. Weinigen snapten waarom de race stilgelegd moest worden.”

Bild

Het Duitse Bild had vooral aandacht voor het spektakel in het algemeen en keek vooral de fans aan die na dit weekend nog steeds durven te stellen dat de Formule 1 een saaie sport is geworden. "Deze Grand Prix had het allemaal: crashes, onderbrekingen, chaos, vlammen, een band die over de baan rolde, verwarring en veel potentieel voor problemen. En wie zegt dat Formule 1 saai is?"

BBC

Bij de BBC kregen ze hetzelfde gevoel als bij de controversiële 2021 Grand Prix van Abu Dhabi. "De beslissingen tijdens de race hebben te maken met de wens van de belanghebbenden in de Formule 1 om races niet onder de safety car te laten eindigen. Het was diezelfde ambitie die leidde tot het controversiële einde van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021, toen de toenmalig wedstrijdleider de regels niet correct toepaste en een late safety car verkeerd gebruikte. Lewis Hamilton, die de race tot dan toe had gedomineerd en op weg was naar zijn achtste wereldtitel, werd in de enige overgebleven raceronde gepasseerd door Verstappen, die in plaats daarvan won. Sindsdien wil men leren van de fouten van Abu Dhabi, waar alle controverse zou zijn vermeden als er een rode vlag was gegooid in plaats van de safety car uit te laten. Het is dan ook bijzonder ironisch dat de wens om een race onder groene vlag te laten finishen er zondag in Australië toe leidde dat de race achter een rode vlag eindigde."

L'Equipe

Tot slot het Franse L'Equipe, dat stelde dat Verstappen ondanks alle chaos nog steeds onverslaanbaar was. De Britse site kon het tevens niet laten om de aanwezige Michael Masi erbij te betrekken. "Max Verstappen nog altijd onaantastbaar, zelfs in de chaos. Aan het einde van een apocalyptische race met drie rode vlaggen, overleefden enkel Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Was het de aanwezigheid van Michael Masi in de paddock? Red Bull trok zich niets aan van de chaos achter zich.”