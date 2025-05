De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft tijdens de afgelopen World Motor Sport Council een aantal veranderingen aan het sportief reglement van de Formule 1 goedgekeurd. Een daarvan betreft de starttijd. Deze regel is aangepast voor wanneer een Grand Prix vanaf achter de safety car wordt aangevangen.

Er zijn verschillende regels die aangeven hoelang een Grand Prix mag zijn, qua lengte en qua tijdsduur. In artikel 5.4 staat beschreven dat een Formule 1-race over een bepaald aantal ronden wordt verreden om boven een totale racelengte van 305 kilometer uit te komen, maar er zijn uitzonderingen. In artikel 5.4.a staat expliciet dat Monaco over het aantal ronden wordt verreden om net boven de 260 kilometer uit te komen. In artikel 5.4.b staat dat de ronden die vóór de 'echte' start achter de safety car worden verreden van de originele, geplande racelengte af worden getrokken. In artikel 5.4.c staat dat een Grand Prix zonder rode vlag een tijdslimiet heeft van 2 uur en op die manier kan een race dus vroegtijdig worden afgevlagd. Dit is onveranderd gebleven. De wijziging staat in artikel 5.4.d.

Artikel 5.4.d

Wordt een race stilgelegd door middel van de rode vlag, dan wordt de klok omtrent de tijdslimiet van 2 uur op pauze gezet, zo geeft artikel 5.4.d aan. Bijvoorbeeld, als de rode vlag na een uur racen in de Grand Prix wordt gezwaaid en de neutralisatie duurt een half uur, dan is er alsnog een uur de tijd om de geplande raceafstand af te leggen en niet slechts een half uur. Er is echter ook een tijdslimiet van 3 uur vanaf de start. Deze komt nooit op pauze te staan. Begint een race bijvoorbeeld om 15:00 uur, dan is de finish niet later dan 18:00 uur, hoe weinig ronden er ook verreden zijn. Dit blijft hetzelfde in het nieuwe reglement.

Wat verandert, is wanneer deze tijdslimiet van 3 uur ingaat. Tot deze week ging de tijdslimiet van 3 uur in vanaf het moment van de geplande starttijd, of de race nou was begonnen of niet. Dat wordt vanaf de Grand Prix van Miami dit weekend anders. Als de opwarmronde(n) namelijk achter de safety car worden verreden, dan gaat de tijdslimiet pas in, wanneer de lichten boven de grid op groen gaan om aan te geven dat de safety car vertrekt om de opwarmronde(n) te leiden.

Is de geplande starttijd bijvoorbeeld om 15:00 uur, maar de opwarmronde begint achter de safety car pas om 15:30 uur, dan heeft de Formule 1 tot 18:30 uur de tijd om de race te voltooien in plaats van tot 18:00 uur.

Dit had bijvoorbeeld tijdens de beruchte Grand Prix van België in 2021 kunnen helpen. Mochten er laat op de middag opklaringen zijn, dan was de kans op een daadwerkelijke race onder groen groter geweest.

What the drivers saw in the "shocking" conditions at Spa#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/B6ioV1skZq — Formula 1 (@F1) August 31, 2021

