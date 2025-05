Christian Horner heeft Max Verstappen geprezen om zijn fenomenale prestaties en hem vergeleken met tennislegende Roger Federer. Dat deed de Red Bull-teambaas in de BBC-podcast Inside Talk, waar hij het had over de precisie en kunde die Verstappen in de Formule 1 tentoonstelt.

Max Verstappen heeft in Japan een bijzonder indrukwekkende performance neergezet door de pole position te pakken, ondanks dat de auto van Red Bull qua snelheid niet kon tippen aan die van de McLaren. Het was voor Christian Horner dan ook een feestje om naar te kijken. De Red Bull-teambaas gaf toe volledig meegezogen te zijn door de performance van Verstappen, en hoopte dat hij zijn tempo vol zou kunnen houden.

Federer in zijn beste tijd

"Hoe hij in de auto rijdt, is voor mij een beetje als Federer in zijn beste tijd. Hoe hij een tennisbal slaat, met zoveel precisie en timing... Max heeft dezelfde precisie", sprak Horner vol bewondering. Met deze bijzondere vergelijking legt de Red Bull-teambaas de lat bijzonder hoog voor Verstappen. De Nederlander zou qua kunde in de auto vergelijkbaar zijn met een van de grootste sporticonen ooit.

Geweldig werk van Red Bull

"Ik denk dat het team goed werk heeft geleverd door hem een auto te geven waar hij iets mee kon. Daarna moest hij er gewoon alles uithalen en perfect zijn. Het was met de kleinst mogelijke marge, maar wel genoeg om pole position te pakken."