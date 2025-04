Grand Prix Miami: McLaren weer dominant, of maken Mercedes en Verstappen kans?

Komend weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma, het laatste weekend voordat de teams in Imola met de eerste grote upgrades van het seizoen gaan komen. Wie van de vier topteams gaat komend weekend nog in het voordeel zijn?

Tijdens de afgelopen triple header in Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië bleek dat McLaren eigenlijk momenteel de beste auto van de grid heeft en het vooral via upgrades en de nieuwe tests van de voorvleugel vanaf de Grand Prix van Spanje moet gaan zijn dat de concurrentie dichter in de buurt gaat komen. Bij de constructeurs wordt het hoe dan ook een lastig verhaal om McLaren te verslaan dit jaar, maar wat gaat er bij de coureurs gebeuren met vier echte kanshebbers?

Historie Grand Prix Miami

De Grand Prix van Miami bestaat inmiddels drie jaar en werd tijdens de eerste twee seizoenen gewonnen door Max Verstappen. In 2024 boekte Lando Norris hier zijn eerste F1-zege ooit vlak voor Verstappen. In het verleden was dit voor Red Bull Racing dus een circuit waarin het net zoals McLaren veel succes heeft gekend. Ook Ferrari was in 2024 sterk in Miami, zeker op zaterdag.

Wie is er in het voordeel?

Er zijn veel vergelijkingen te maken met Saoedi-Arabië, gezien de temperatuur waarin er gereden gaat worden en het relatief nieuwe asfalt dat er zal liggen. Dat laatste zal in het voordeel zijn van Red Bull, terwijl de warme omstandigheden dat niet per se hoeven te zijn. Zeker omdat dit een stratencircuit is dat, in tegenstelling tot Djedda, wel bochten heeft waar hard voor geremd moet worden. Het gaat dan vooral om de eerste bocht en bocht elf, twaalf, veertien/vijftien en zestien (tweede sector) en zeventien. Zeker de tweede sector is erg technisch. Dit zal pittig zijn voor de remmen, iets waar Red Bull het erg lastig mee had in Bahrein.

Verder is het circuit erg vergelijkbaar met Saoedi-Arabië en Japan als het aankomt op veel hogesnelheidsbochten en slingerwerk op hoge snelheid.

Verschillende afstellingen teams

Het is tot nu toe dit seizoen opvallend om te zien dat Red Bull en McLaren twee compleet andere afstellingen hebben tijdens het raceweekend. Red Bull kiest vaak voor de topsnelheid, waardoor het daar veel tijd kan winnen (DRS-zones, rechte stukken), terwijl McLaren weer meer vertrouwt op de aerodynamische afstellingen en vooral veel grip wil hebben in de bochten. Het zorgt voor twee verschillende auto's.

Ferrari en Mercedes kiezen tot nu toe dit seizoen vaker voor de kant van Red Bull met veel topsnelheid en effectief gebruik van DRS-zones dan voor de kant van McLaren, dat dus topsnelheid inruilt voor meer grip in de bochten. McLaren is sowieso een uitzondering op de regel, want het merendeel kiest voor topsnelheid (denk ook aan Williams, Sauber en Alpine) of een balans/afwisseling van de twee (Racing Bulls, Aston Martin) gebaseerd op het circuit. Verschil bij bijvoorbeeld Sauber is dat de downforce ontbreekt om buiten de topsnelheid ook effectief en snel te zijn.

DRS

Op dit circuit, dat een erg kort rechte stuk heeft, zijn drie DRS-zones aanwezig. Dit is er eentje meer dan in Djedda het geval was, wat voor meer inhaalacties zou moeten zorgen. Er zijn twee echte lange/rechte stukken (tussen bocht acht en bocht elf en tussen bocht zestien en zeventien), met ook het rechte stuk dat is voorzien van een DRS-zone.

Op dit circuit zal een gebalanceerde aanpak belangrijk zijn. De auto moet goed zijn qua topsnelheid en het gebruik van DRS, maar moet ook balans hebben omdat er snelle bochten zijn en een stuk of vier af vijf bochten zijn waar echt voor geremd moet worden en de exit in die bochten belangrijk is. Wat dat betreft is het eigenlijk het circuit in Bahrein, maar dan de stratencircuit-versie.

