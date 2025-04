Een nieuwe documentaire op Netflix, "The Seat", zal binnenkort de geheimen onthullen achter de opmerkelijke overstap van Andrea Kimi Antonelli naar Mercedes. De film, die op 5 mei in première gaat, zal volgens een artikel een exclusief kijkje geven in de denkprocessen bij Mercedes.

De overstap van de jonge Antonelli naar Mercedes deed in de hele Formule 1-wereld de wenkbrauwen omhooggaan. Lewis Hamilton vertrok naar Ferrari en dus moest Mercedes een grote beslissing nemen. Er werden namen als Carlos Sainz, Fernando Alonso en zelfs Max Verstappen genoemd, maar uiteindelijk besloot Mercedes-CEO Toto Wolff om voor de 18-jarige Italiaanse talent te kiezen. Het is één van de meest verrassende momenten in de sportgeschiedenis. De zevenvoudig wereldkampioen Hamilton heeft het sindsdien ook lastig weten te krijgen in zijn nieuwe team.

Persoonlijke kant

De documentaire zal niet alleen een blik werpen op de strategische keuzes van Mercedes, maar ook op de persoonlijke kant van Antonelli's leven. De jonge coureur combineert zijn schoolverplichtingen met zijn loopbaan in de Formule 1, wat zijn toewijding en het vertrouwen van Mercedes in hem onderstreept. De film zal onder meer WhatsApp-berichten bevatten waarin de overgang besproken wordt.

Eigen verhaal maken

Antonelli zelf beschouwt zijn rol bij Mercedes niet als een vervanger voor Hamilton. “Ik vind het niet juist om te zeggen dat ik zijn vervanger ben,” zei Antonelli voor het seizoen. “Hij heeft zoveel gedaan in de sport. Ik voel me gewoon de volgende Mercedes-coureur en ik wil echt mijn eigen verhaal maken.” Tot nu toe heeft hij dat zeker gedaan: hij lijkt competitief aan de zijde van George Russell en blijft indruk maken met zijn rijvaardigheden onder druk. De documentaire biedt fans een zeldzame kans om de interne dynamiek en de impact van Antonelli's komst op het team te begrijpen. De jonge Italiaan heeft in zijn eerste vijf Grands Prix al goede punten gescoord en staat momenteel zesde in het kampioenschap.