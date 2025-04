Carlos Sainz heeft zijn mede-Formule 1-coureurs gerustgesteld over het nieuwe circuit in Madrid. De Spanjaard sprak tijdens de presentatie van het nieuwe circuit, dat vanaf september volgend jaar de Grand Prix van Spanje zal organiseren, vol vertrouwen over de unieke lay-out en het karakter ervan.

De Grand Prix van Spanje wordt vanaf 2026 gereden. Het gaat om een 5,474 kilometer lang 'hybride circuit', dat dus deels stratencircuit en deels normaal circuit is, waarbij een rondje iets langer dan anderhalve minuut zal duren. De Madrilenen hebben een contract voor maar liefst tien jaar weten te bemachtigen, waarbij de druk op de Grand Prix in Barcelona dus verder groeit. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid of de race op het Circuit de Catalunya gaat verdwijnen of dat we twee races in het Zuid-Europese land krijgen.

Details bekend

Inmiddels is er ook een datum gevonden voor de gloednieuwe Grand Prix van Madrid in 2026. De eerste editie van de race zal volgens de laatste recente berichten worden gereden op 6 september 2026, het 'slot' dat in 2025 nog weggelegd is voor de Grand Prix van Italië. Nadat we recent de datum te horen gekregen hebben, weten we nu op welk circuit het plaats gaat vinden: het nieuwe stratencircuit in Madrid zal namelijk als de 'Madring' door het leven gaan. Ook is de lay-out van de nieuwe aanwinst op de kalender bekend. Na de bekendmaking van de details volgden er een hoop twijfels en vraagtekens onder coureurs, maar daar is geen noodzaak voor volgens Sainz.

Sainz stelt gerust

De Spanjaard werd recent aangesteld in de rol als ambassadeur van de Madring en de Williams-rijder is meteen in die rol gekropen: "De coureurs hebben me vragen gesteld over het circuit, de bochten, de lay-out... Ik heb gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, dat ik zoveel mogelijk ga helpen om van het circuit een goede show te maken," vertelt de Williams-coureur. Hij vergelijkt het circuit met andere stedelijke circuits zoals Baku en Jeddah, die ondanks dat ze in de stad liggen, toch veel karakter hebben. "Alles wat eromheen komt, alle concerten en alle activiteiten zullen de stad enorm helpen. Ik denk dat we het beste circuit ter wereld kunnen hebben en het beste evenement van de hele kalender kunnen creëren. Er komen 24 races en Mexico, Miami en Las Vegas doen het erg goed, maar ik geloof oprecht dat Madrid ze kan verslaan. Daar gaan we voor."

