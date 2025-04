Guenther Steiner heeft gereageerd op de kritiek van James Vowles op Max Verstappen. De teambaas van Williams stelde dat Verstappen, hoe goed hij ook is, ook nadelen met zich meebrengt voor een team. Hij vroeg zich onder meer af of Verstappen en George Russell wel samen zouden kunnen werken bij Mercedes.

Volgens Vowles zijn Verstappen en Russell te verschillend en is Mercedes allang blij met de huidige line-up met Russell en Andrea Kimi Antonelli. Steiner, voormalig teambaas van Haas en nu analist, reageert op die woorden tijdens de Red Flags-podcast. Hij stelt dat de buitengewone snelheid en prestaties van Verstappen met Red Bull de nadelen die hij misschien met zich meebrengt, ruimschoots compenseren.

Leven met nadelen

"Iedereen die het wereldkampioenschap wil winnen, kan leven met de nadelen van Verstappen", zo stelt Steiner. Hij wijst onder meer naar Verstappen zijn vermogen om het team te motiveren, zelfs na meerdere kampioenschappen. Hij haalt een voorbeeld aan uit Djedda, waar Verstappen na een teleurstellende race terugkwam en de volgende race op pole position kwalificeerde. "In Bahrein was er veel controverse en was hij niet blij. Wat denk je? De volgende race is hij terug, knalt hij hem op P1 en eindigt hij tweede in de race na een onterechte straf. Hij is ontzettend snel. Als James Vowles dat nog niet doorheeft: Max is heel snel, James!"

Motivatie

Steiner vervolgt en stelt dat Verstappen zijn onwil om middelmatigheid te accepteren het team sterker maakt. Hij vindt het ook geen probleem dat Verstappen zijn manager, Raymond Vermeulen, na een slechte race in Bahrein kritiek heeft geuit. Sterker nog: dat soort dingen motiveren het team om beter te presteren. Volgens Steiner wegen de voordelen van Verstappen op tegen de nadelen en kan zijn aanwezigheid zelfs een team aansporen om nog beter te presteren. "Als baas is het toch logisch dat Raymond niet blij is na Bahrein? Wie was er bij Red Bull wel blij na Bahrein? Max geeft alles om je beter te maken. Dat helpt ze juist. Een gast als hij motiveert de rest van het team."