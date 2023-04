Jan Bolscher

Zondag 2 april 2023 10:55

Max Verstappen verschilt van mening met de wedstrijdleiding over het moment dat hij kende met Lewis Hamilton in de openingsronde van de Grand Prix van Australië. De Nederlander vertelt dat er duidelijk in de reglementen staat wat wel en niet is toegestaan.

Verstappen kende ondanks alle chaos een zeer sterke race in Melbourne en wist zodoende zijn tweede overwinning van het seizoen uit het vuur te slepen. Ondanks dat de Red Bull Racing-coureur buiten de herstarts om grotendeels comfortabel aan de leiding ging, kende hij wel een paar spannende momentjes. Zo was er direct na de start een incidentje met Hamilton in bocht drie, waar Verstappen wat wijd moest gaan om contact te voorkomen.

Moment met Hamilton

De wedstrijdleiding achtte geen verder onderzoek noodzakelijk, maar Verstappen heeft een andere kijk op de zaak: "Vanuit mijn oogpunt: ik probeerde contact te vermijden. In de reglementen staat tegenwoordig heel duidelijk wat er is toegestaan als je aan de buitenkant zit, maar dat werd duidelijk niet nageleefd", klinkt het na afloop. "Maar dat is oké, we hadden goede snelheid en we hebben hem alsnog ingehaald. Het is wel iets waar voor de volgende races naar gekeken moet worden."

Grasmaaien

Ook in ronde 48 ging het even mis toen Verstappen plots door het gras reed bij bocht dertien. Volgens de Limburger zelf was het echter allemaal niet zo spannend: "Ik denk dat ik de stad een beetje geholpen heb. Ik heb het gras een beetje gemaaid, dus dat hoeven zij daar niet meer te doen", grapt hij. "Nee, ik weet het niet. Ik blokkeerde een beetje en ik wilde geen grote flat spot op de band krijgen, dus ik ging wat wijd. Gelukkig hadden we een goede voorsprong."