Peter Windsor heeft zich uitgesproken over de manier waarop Christian Horner als teambaas omgaat met zijn coureur Max Verstappen bij Red Bull Racing. In een livestream op zijn YouTube-kanaal ging Windsor in op de situatie in Saoedi-Arabië en benadrukte hij dat Horner het goed heeft gedaan door Verstappen te kalmeren in plaats van te veroordelen of juist te steunen.

De Nederlander ligt regelmatig onder vuur vanwege zijn acties op en naast de baan en dat resulteert soms ook in straffen. De teambaas van Red Bull kiest er echter steevast voor om zijn coureur te verdedigen, ook als dat betekent dat hij met documentatie naar de pers moet stappen, zoals in Saoedi-Arabië. Tijdens de Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit kreeg Verstappen een vijf seconden tijdstraf na een incident met Oscar Piastri, waar vervolgens veel over te doen was.

Artikel gaat verder onder video

Windsor vindt aanpak Verstappen goed van Horner

Als Windsor de vraag krijgt of de teambaas zijn eigen glazen aan het ingooien is door Verstappen altijd te steunen, antwoordt hij: "Nou, dat zeg jij. Ik vond dat hij het juist goed deed door Max te kalmeren. Ik weet niet zeker of het zijn stem was, maar vermoedelijk onderschreef hij alles wat er werd gezegd, namelijk: 'we hebben allemaal onze mening Max, maar laten we doorgaan en laten we gaan racen'."

Horner moet Verstappen kalmeren en niet opjutten

Windsor benadrukt dat als Horner zijn coureur voortdurend zou steunen op de manier waarop hij wordt beticht, hij Verstappen alleen maar verder zou opjutten. "Dan zou hij hebben gezegd: 'oh, dat is onrechtvaardig en we gaan nu naar de stewards. We gaan dit aanvechten Max, want dit kan niet'. Maar dat deed hij niet. Hij bleef kalm en dat vond ik erg goed." Windsor adviseert om een mening niet te baseren op interviews na de race, omdat daar vaak onzinnige vragen en onnodige antwoorden uit voortkomen. "Oordeel op basis van wat er tijdens een race gebeurt, ongeveer binnen een minuut nadat de beslissing van de wedstrijdleiding over de tijdstraf bekend was. Red Bull zei toen tegen Max: 'ga door en praat er niet meer over!' En dat was juist. Dat was een belangrijk moment en ik denk dat ze dit heel goed hebben aangepakt."

