Na afloop van de Grand Prix werd er veel gesproken over de discutabele tijdstraf van Max Verstappen na het incident met Oscar Piastri. De Nederlander kwam uiterst gefrusteerd voor de camera: ijskoud en zonder emoties.

In een interview met de media liet hij blijken dat hij zeer gefrusteerd is over de 'onzin' die in de media en op het internet worden gezet over hem. '"Nee, dit heeft gewoon te maken met social media in algemene zin en hoe de wereld in elkaar steekt", reageerde de Red Bull-coureur op de vraag of hij het allemaal nog wel leuk vond. "Ik praat liever niet. Soms kunnen je woorden verdraaid worden of vatten mensen het op een andere manier op", zei de Nederlander over de vele onzin die over hem geschreven is.

Formule 1 wereld is té gevoelig geworden

"Het is eerlijk gezegd maar beter om niet je mening te delen. Je kunt tegenwoordig blijkbaar niet je volledige mening kenbaar maken omdat dat hedendaags niet meer wordt gewaardeerd, of mensen kunnen gewoon de waarheid niet aan." Volgens Verstappen is de Formule 1-wereld veel te soft geworden: "Iedereen is supergevoelig over alles. En dan hebben we de situatie op dit moment waar we inzitten dat we überhaupt niet kritisch kunnen zijn. Maar dat is helemaal prima: minder praten, nog beter voor mij."

Kritisch zijn is niet meer normaal

Wat de 27-jarige coureur het allermeest steekt is dat je geen kritische toon meer mag zetten: "Ik weet dat ik hier niet mag vloeken, maar tegelijkertijd mag je ook niet meer kritisch zijn of op een andere manier kwaad doen of iemand in gevaar brengen." Hij sluit zijn frustratie af met een conclusie: "Het is op dit moment gewoon beter niet teveel te zeggen, want met alles wat je zegt breng je jezelf in de problemen."

