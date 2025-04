Yuki Tsuonda vertelt dat de sfeer tijdens de meeting na afloop van de Grand Prix van Bahrein "minder gezellig was dan normaal." Ook zou Max Verstappen een vergadering met Red Bull-kopstukken hebben gehad.

Het raceweekend in Bahrein was er voor Red Bull Racing een om snel weer te vergeten. De RB21 kwam niet uit de verf op het Sakhir International Circuit en in combinatie met een reeks slechte pitstops, was de zesde stek het hoogst haalbare resultaat voor Max Verstappen. Teammaat Yuki Tsunoda eindigde nog verder naar achteren op de negende plaats, waarmee hij wel de eerste dubbele puntenfinish sinds Las Vegas 2024 inluidde voor de Oostenrijkse formatie.

Red Bull-meeting

Na afloop werd het team bijeen geroepen voor een vergadering, en daar was de sfeer niet opperbest volgens Tsunoda: "De sfeer in de vergaderruimte was natuurlijk niet erg gezellig tijdens de meeting na de race", klinkt het tegenover de aanwezige media in Saoedi-Arabië. "Op een gegeven moment ging het gesprek over de limiet van wat we wilden doen tijdens het weekend, en we probeerden onze ideeën en gevoelens te delen."

Vergadering met Verstappen

Verstappen zou ook nog een andere vergadering met de Red Bull-top hebben gehad, maar wat daar gezegd is, weet Tsunoda niet: "Ik weet niet waar de kopstukken over praten. Als het daarover [de situatie binnen Red Bull Racing] ging, was de sfeer waarschijnlijk minder goed dan normaal. Misschien had Max een andere meeting met Red Bull."

