Max Verstappen maakt zich geen zorgen over de ontwikkeling van de 2026-wagen, nu Red Bull ook de huidige wagen moet verbeteren. De Nederlander stelt dat zijn team de nodige ervaring heeft en de ontwikkeling van beide auto's prima aankan.

Komend jaar krijgen we te maken met geheel nieuwe Formule 1-auto's die worden voorzien van splinternieuwe power units. De teams zullen de huidige wagen blijven ontwikkelen, maar de vraag rijst wanneer er met volle kracht aan de wagen voor komend jaar wordt gewerkt.

Artikel gaat verder onder video

Wanneer volledig overschakelen op 2026-wagen?

Voor sommige teams loont het om 2025 nu al te laten varen en zich volledig te focussen op 2026, zoals bijvoorbeeld Kick Sauber. Het team doet niet mee voor de prijzen en kan daardoor makkelijk de ontwikkeling van de C45 staken om zich te concentreren op 2026. Ook McLaren zou, met de voorsprong die de MCL39 heeft, op een eerder moment kunnen stoppen met de ontwikkeling van de auto om alle ballen op 2026 te leggen. Red Bull bevindt zich in een iets lastigere situatie. De RB21 doet lang niet altijd mee om de zeges, en Max Verstappen wil knokken voor overwinningen, maar dat wil hij natuurlijk ook komend seizoen.

Verstappen: 'Red Bull is ervaren genoeg om beide wagens te ontwikkelen'

Op de persconferentie in Djedda legt Verstappen uit dat zijn team ervaring genoeg heeft om momenteel aan beide auto's te werken. "Ik denk dat we ervaren genoeg zijn om ons te concentreren op dit jaar en volgend jaar. We proberen nu nog steeds dingen met de auto. Nog even los van het brengen van nieuwe onderdelen, we proberen allerlei dingen met de afstelling. Je bent constant bezig om het te verbeteren en dat is wat we ook dit weekend gaan doen", aldus de viervoudig kampioen.

Gerelateerd