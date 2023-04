Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 1 april 2023 09:37

Nyck de Vries kijkt ietwat teleurgesteld terug op de kwalificatie in Melbourne. De Nederlander geeft toe dat Q3 er vandaag niet in had gezeten voor hem, maar dat hij graag verder naar voren had willen staan.

Het seizoen van De Vries bij AlphaTauri is redelijk moeizaam begonnen. De Italiaanse renstal heeft tot op heden nog geen punten weten te verzamelen en lijkt nog de nodige kinderziektes uit de wagen te moeten halen. Er lijkt inmiddels echter iets schot in de zaak te zitten. De Vries en Tsunoda hebben het op zaterdag voor het eerst dit seizoen tot Q3 weten te schoppen. Tsunoda kwalificeerde zich uiteindelijk op P12, De Vries op P15. "Ik ben op zich wel tevreden. Ik denk dat het een positieve sessie was. Iedere run, iedere ronde was eigenlijk best competitief", vertelt De Vries tegenover Viaplay.

"Ik ben teleurgesteld door onze laatste run, omdat de omstandigheden continu aan het veranderen waren", vervolgt de Nederlander. "Het was duidelijk dat de warm-up gewoon een uitdaging zou vormen, maar dat veranderde een beetje aan het einde van de sessie. Je had die tweede en derde ronde niet meer nodig. Om een out push te doen op de laatste set was gewoon net iets te veel, toen verloor ik de piek van mijn banden in mijn tweede rondje. Dus [ik heb het] net niet allemaal samen gekregen. Desalniettemin [was het] een positieve sessie denk ik."

Stapje vooruit

De Vries is enigszins teleurgesteld met de vijftiende startplek, maar blijft hierbij wel realistisch. "Q3 was denk ik niet realistisch geweest", geeft hij toe. Hij had wel graag dichter bij de top tien willen zitten: "Zodat als er iets gebeurd in de wedstrijd, we daar onze vruchten van konden plukken. Maar goed, het is in ieder geval een stapje vooruit en het was een positieve sessie. Het laat zien hoe precies het komt, vanzelfsprekend is het zeker niet", sluit hij af.