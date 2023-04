Lars Leeftink

Zaterdag 1 april 2023 08:24

Max Verstappen kreeg het zaterdag in Australië voor elkaar om zijn tweede pole position van het seizoen uit het vuur te slepen. De Nederlander bleef George Russell en Lewis Hamilton voor en mag zo vanaf P1 beginnen aan de derde race van het seizoen. De Nederlander is tevreden.

Na de kwalificatie blikt de Nederlander, tweevoudig wereldkampioen, terug op de sessie. "De laatste run was goed. Het hele weekend is het lastig geweest om de banden in het juiste venster en op de juiste temperatuur te krijgen om meteen te kunnen pushen. Het kwam allemaal goed in Q3. Ik ben erg blij met de ronde en pole position en ik kijk nu al uit naar morgen." Over de betrouwbaarheid, ondanks wederom problemen met schakelen, maakt Verstappen zich geen zorgen. "Nee, normaal gesproken niet. Ik denk dat we altijd proberen om de auto te verbeteren en dat blijven we doen."

Race

Tot nu toe is Red Bull Racing dominant geweest op zondag, en het lijkt erop dat de fans zondag niet iets anders hoeven te verwachten. Verstappen heeft namelijk het idee dat de RB19 ook tijdens de Grand Prix van Australië goed gaat zijn. Toch stipt hij wel een puntje aan waar hij extra op gaat letten "Ik denk dat we morgen een goede raceauto gaan hebben. Maar het is en blijft lastig om de banden op de juiste temperatuur te houden. Het wordt zeker een interessante race morgen."