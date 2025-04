Hoe laat begint het raceweekend in Saoedi-Arabië?

Het raceweekend in Djedda wordt op vrijdag afgetrapt. De coureurs en de teams maken zich op voor ronde vijf van het wereldkampioenschap Formule 1 met de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

McLaren reist naar Djedda af met de wetenschap dat het nog steeds het te kloppen team is. Mercedes lijkt momenteel het tweede team te zijn, waarbij George Russell prima resultaten wist te halen. Ferrari zit er ook goed bij, want Charles Leclerc wist uiteindelijk in Bahrein de derde plek te behalen. Voor Max Verstappen was het een mindere race. Niet alleen ontbrak de snelheid in de RB21, de bandenslijtage was niet top en tot overmaat van ramp verliepen pitstops ook niet soepel. Red Bull is in Djedda dan ook uit op sportieve revanche.

Artikel gaat verder onder video

Jeddah Corniche Circuit

Het kampioenschap krijgt een vervolg op het Jeddah Corniche Circuit, dat sinds 2021 onderdeel is van de Formule 1-kalender. In dat eerste jaar zagen we al een aantal bijzondere taferelen, zoals de vermeende brake check van Max Verstappen op Lewis Hamilton, en een jaar later het fantastische gevecht tussen Verstappen en Charles Leclerc. Aankomend weekend wordt de race verreden over 50 ronden, op een circuit dat 6,1 kilometer lang is. Hamilton heeft nog altijd de snelste raceronde achter zijn naam staan, met een 1:30.734.

Raceweekend in Saoedi-Arabië

Vanmiddag om 15:30 uur wordt het raceweekend afgetrapt met de eerste vrije training op het Jeddah Corniche Circuit. Om 19:00 uur wordt vervolgens de tweede oefensessie verreden.

Vrijdag 18 april

15:30 uur: eerste vrije training

19:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 19 april

15:30 uur: derde vrije training

19:00 uur: kwalificatie

Zondag 20 april

19:00 uur: Grand Prix van Saoedi-Arabië

Gerelateerd