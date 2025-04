Sebastian Vettel heeft in een interview met Reuters zijn bewondering uitgesproken voor Lando Norris. De Duitser ziet de Brit als een soort rolmodel binnen de Formule 1, met name vanwege zijn openheid en zelfkritiek. Volgens Vettel zijn dat geen zwaktes, maar juist krachten.

De lof van Vettel komt nadat Norris zichzelf de schuld gaf van een rommelig weekend in Bahrein. Op zaterdag zat de Brit in zak en as wegens een zeer teleurstellende kwalificatie en zelfs op zondag na zijn derde plek ging hij door: "Derde is niet verschrikkelijk, maar ik heb te veel fouten gemaakt. Ik voel me niet comfortabel in de auto. Ik ben niet blij en voel me niet goed. Hoe dat komt? Ik weet het echt niet. Het is lastig om goed uit te leggen, maar het klikt gewoon niet met de auto. Ik heb daar geen duidelijk antwoord op. Anders zou ik het hier en nu meteen met jullie delen. Als coureur voel je tijdens het rijden gewoon wanneer het wel of niet klikt met je auto. Het is niet dat ik geen vertrouwen heb in de auto, want snelheid hebben we wel. Kijk maar naar wat Oscar liet zien. Ik ben alleen zelf niet in staat om te rijden zoals ik wil”

Geweldige ontwikkeling

Hij ging nog verder: "Zelfs toen ik won in Australië voelde ik me nooit comfortabel of zelfverzekerd. De auto is mega en dat helpt mij uit veel problemen, maar het doet pijn om te zeggen dat ik zelf nog lang niet zo goed ben als ik kan zijn. Dat doet echt pijn. Er klopt gewoon iets niet, maar wat?” Ik heb zelfs na de kwalificatie nog proberen te begrijpen waar ik mee worstel. Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar? Ligt het aan mij? Ligt het aan de auto? Dat is zo ingewikkeld” Vettel, die in 2022 met pensioen ging, prijst de nieuwe houding van coureurs als Norris. "We zijn normale mensen met normale problemen," zegt Vettel. "Heldhaftigheid is ook praten over je problemen en zwaktes. Dat is een geweldige ontwikkeling voor echte rolmodellen." Volgens Vettel is het een positieve verandering dat kwetsbaarheid niet langer verborgen hoeft te blijven.

Indirecte favoriet

Ondanks de rivaliteit tussen Norris en Piastri, verwacht Vettel dat deze anders zal zijn dan zijn eigen strijd in 2010. Hij ziet meer respect en een betere omgang ontstaan, zowel op als naast de baan. "Ik zou Lando nog steeds als een indirecte favoriet beschouwen, maar de tijd zal het leren," aldus Vettel. Het wordt echter toch wel snel tijd dat Norris zichzelf soms ook wat positiever laat zien, voordat hij daadwerkelijk blijvende schade aan zijn zelfvertrouwen oploopt. Bij teamgenoot Piastri is daar momenteel geen gebrek aan.