Red Bull kende een zeldzaam zwakke dag in de pitstraat tijdens de Grand Prix van Bahrein. Beide pitstops van Max Verstappen verliepen aanzienlijk trager dan gebruikelijk – iets wat hem cruciale tijd kostte. Teambaas Christian Horner komt nu met een verklaring: een technisch mankement aan de pitinstallatie.

Verstappen verloor bij zijn eerste stop (softs naar hards) meer dan vier seconden, terwijl hij geduldig wachtte op het groene licht dat maar niet kwam. Bij zijn tweede stop, op ronde 26, stond de Nederlander zelfs 6,2 seconden stil – mede door een vastzittend rechtervoorwiel. Ook Yuki Tsunoda werd getroffen door het euvel; de Japanse coureur zag het middenlicht geel knipperen naast het rode licht, en meldde het probleem via de boordradio.

Horner: 'Simpel systeem faalde'

Na afloop legde Christian Horner uit wat er precies fout ging: ''We hebben een vreselijke dag gehad. Er lijkt een probleem te zijn met de kabelboom in de pit-gantry, waardoor het verkeerslichtsysteem niet goed functioneerde'', aldus de Brit tegenover PlanetF1. ''Het is een vrij simpel systeem. Aanvankelijk dachten we dat de knop misschien niet hard genoeg was ingedrukt door een van de technici, maar toen het direct bij de volgende stop weer gebeurde, zijn we overgestapt op een handmatige override door de hoofdmonteur.''

Verstappen: 'Niet op ons niveau'

Verstappen zelf was logischerwijs niet te spreken over de stops: ''Niet goed, natuurlijk. Zolang moeten wachten en dan ook nog twee verschillende problemen… dat is gewoon niet ons niveau.'' Maar volgens de viervoudig wereldkampioen lag het echte probleem elders: ''Het grote probleem is de pace die we hebben. Bandenmanagement, balans – dat zijn mijn grootste zorgen.'' ''De pace was erg slecht. Alles wat fout kon gaan, ging fout. Maar eerlijk gezegd denk ik dat P6 op dit moment het maximaal haalbare was.''

Blik op Jeddah

Volgens Horner heeft het team nog veel werk te verzetten voor de volgende race in Jeddah: ''We moeten nu natuurlijk focussen op wat we kunnen verbeteren richting Jeddah, over vijf dagen. Gelukkig is het puntenverlies tot Norris beperkt gebleven tot acht.''