Sky Deutschland heeft bevestigd dat men de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewoon gaat verslaan, ondanks de geruchten over een mogelijke boycot. De Britse tak van de zender heeft vernomen dat de speculaties over een boycot onjuist zijn.

Er gingen online geruchten rond dat Sky Deutschland de race in Djedda zou boycotten uit solidariteit met Ralf Schumacher, die vorig jaar publiekelijk uit de kast kwam en vaste analist is bij Sky Deutschland. De geruchten deden de ronde vanwege de wetgeving in Saoedi-Arabië, waar homoseksualiteit illegaal is. Het is verboden in het land, waardoor het voor een openlijk homoseksueel zoals Schumacher mogelijk niet veilig zou zijn om in dat land vanaf locatie te werken om de Formule 1 te verslaan, waardoor er geruchten over een boycot ontstonden.

Onjuiste geruchten

Volgens de bronnen van PlanetF1.com blijken die geruchten over een boycot onjuist te zijn. Sky Deutschland heeft bevestigd dat Schumacher en hoofdcommentator Sascha Roos de race vanuit Duitsland gaan verslaan. De beslissing om dat vanuit Duitsland te doen, heeft puur te maken met budgettaire overwegingen en bestaande reisplannen, en dus niet met de wetgeving in Saoedi-Arabië, zo wordt er gemeld door de Duitse tak van Sky.

Kritiek op Vettel

Schumacher uitte eerder al kritiek op Sebastian Vettel, die hem een rolmodel noemde na zijn coming-out. Schumacher vond Vettels uitspraken over "oude witte mannen" kortzichtig en benadrukte dat hij zich gesteund voelde door de Formule 1-gemeenschap. "Bedankt voor de waardering. Ik vind de opmerking over oude, blanke mannen echter volkomen onjuist, omdat hij niet waar is. Ik vind deze formulering erg bekrompen. Voor mij was het uit de kast komen geen probleem en ik werd gesteund door de hele Formule 1." Sky F1 blijft dus ondanks de geruchten gewoon trouw aan hun verslaggeving van de race in Saoedi-Arabië.

