Piastri en McLaren dominant tijdens VT3 in Bahrein, Verstappen achter Racing Bulls

Oscar Piastri heeft de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Bahrein op overtuigende wijze op P1 afgesloten, waardoor de Australiër met vertrouwen richting de kwalificatie zal gaan. Lando Norris werd tweede, met Charles Leclerc op de derde plaats. Max Verstappen kwam op de achtste plaats terecht.

Op vrijdag reden zes rookies tijdens VT1 kilometers, waardoor voor zes vaste coureurs vooral de tweede vrije training erg belangrijk was. Vooral bij Red Bull Racing waren ze na de vrijdag nog zoekende, waardoor de periode na de tweede vrije training en richting de derde vrije training voor Red Bull erg belangrijk zal zijn geweest. Toch waren er veel coureurs die problemen hadden met de hoge temperaturen in Sakhir, iets wat vooral effect had op de banden.

Coureurs zoekende tijdens beginfase VT3

In warme en zonnige omstandigheden met meer dan dertig graden Celsius begonnen de coureurs om 14:30 uur Nederlandse tijd aan de derde vrije training. Oliver Bearman en Esteban Ocon gingen (op hards) als eerste naar buiten met Lewis Hamilton en Leclerc (op softs) er achteraan, terwijl de rest in de beginfase niet al te veel haast had om naar buiten te gaan.

Na twintig minuten waarin in totaal veertien coureurs (inclusief op het nippertje Max Verstappen) naar buiten besloten te gaan, stond Norris op P1 met een 1:33.796, voor Hamilton, Leclerc, Pierre Gasly en Jack Doohan. Het hoogste aantal rondjes stond na twintig minuten op naam van Ocon en Bearman met zes rondjes. Het was duidelijk dat de teams en coureurs geen fan waren van de omstandigheden op de baan, die compleet anders waren dan tijdens de kwalificatie en race later dit weekend. Haas en Yuki Tsunoda reden op hards, de auto's van Alpine op mediums en Ferrari, Sauber, Aston Martin, McLaren en Verstappen op softs.

Ollie Bearman is our first driver out on track #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/sORzeQ17su — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

Hülkenberg valt stil

In de tweede fase besloten meer teams naar buiten te gaan, waaronder Williams op hards en Mercedes en Racing Bulls op mediums. Coureurs bleven het echter lastig hebben met grip vinden gezien de erg warme temperaturen en de degradatie van de banden. Pirelli heeft dan wel de hardste banden meegenomen (C1, C2 en C3), maar zelfs deze banden hadden het lastig met het circuit in Sakhir.

Na een halfuurtje was er even een virtual safety car omdat de auto van Nico Hülkenberg naast de baan stil was gevallen. De auto kon zonder rode vlag weggehaald worden, maar voor de Duitser zat de sessie er wel op. Na veertig minuten stond Piastri op P1 met een 1:33.324, voor Verstappen, Norris, Fernando Alonso en Leclerc. Het hoogste aantal rondjes was op dat moment voor Leclerc samen met Hamilton en Bearman: twaalf rondjes.

Nico Hulkenberg has come to a halt at the side of the track triggering a Virtual Safety Car #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/igSsYAWqsA — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

Piastri dominant in slotfase

In de laatste twintig minuten besloot Tsunoda als eerste van type band te veranderen in de sessie. De Japanner ging van de hards naar de softs om zijn snelheid te vergelijken met de andere coureurs die al op softs hadden gereden. De rest zou vervolgens snel volgen, zoals de coureurs van Racing Bulls, Williams, Mercedes en Alpine. Mede hierdoor zouden ook de tijden in de laatste tien minuten nog flink naar beneden gaan.

Uiteindelijk bleek Piastri het snelst te zijn met een bizarre 1:31.646, wat veel sneller was dan welke coureur dan ook. Teamgenoot Norris eindigde in dezelfde auto op P2 op 0.668 seconden achterstand, de rest zelfs op meer dan 0.8 seconden van Piastri. Leclerc werd derde, voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Verstappen sloot af op P8, achter Gasly en Isack Hadjar.

