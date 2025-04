Charles Leclerc heeft toegegeven dat Ferrari ondanks de recente verbeteringen aan de auto, nog altijd snelheid mist ten opzichte van McLaren. Dat vertelt de Monegask in gesprek met de media na afloop van de tweede vrije training in Bahrein, waar de nieuwe upgrades voor het eerst werden getest.

Ferrari introduceert upgrades

Ferrari heeft verschillende aanpassingen aan de bolide doorgevoerd, met als doel de performance te verbeteren. De veranderingen hebben de auto onder andere een stuk stabieler gemaakt, met name in de bochten, waardoor Leclerc meer vertrouwen heeft gekregen in het opzoeken van de limiet. Toch blijkt de snelheid nog niet goed genoeg te zijn om het gevecht aan te kunnen gaan met McLaren. Ferrari heeft in Bahrein een nieuwe vloer, diffuser en achtervleugel geïntroduceerd, om de performance te verbeteren.

Leclerc enthousiast over verbeteringen

Leclerc is enthousiast over de geboekte vooruitgang: "De nieuwe upgrades hebben echt een groot verschil gemaakt. We zijn nu veel competitiever en ik ben erg enthousiast over de komende races." Toch is het team nog niet klaar, en wil het nog altijd een stap voorwaarts zetten, om het gat naar de concurrentie te dichten. Na vier raceweekenden staat Ferrari op slechts 35 punten, waar koploper McLaren er al 111 heeft.

Leclerc over Verstappen

Volgens mij had Max [Verstappen] ene setje banden minder dan ons in de tweede vrije training, dus hij ligt waarschijnlijk wat voor op ons", blikt Leclerc terug. "Maar voor ons is er nog steeds wat performance te vinden door de auto en de upgrades te maximaliseren. We zullen zien wat ons dat brengt."

