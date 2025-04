Helmut Marko heeft laten weten dat de geboorte van het kindje van Max Verstappen en Kelly Piquet niet zal overlappen met race-activiteiten en dat het begin mei zo ver zal zijn. Kronen Zeitung meent zelfs een datum te weten.

De geboorte van het eerste kindje van Max Verstappen en Kelly Piquet samen is aanstaande. Omdat het heugelijke moment bijna zover is, vond er afgelopen weekend een heuse babyshower plaats om Piquet eens goed in de watten te leggen. In een speciale post op Instagram blikte Piquet terug op de festiviteiten, en leek ze te verraden wat het geslacht van het kindje gaat worden. Op één van de foto's is namelijk te zien hoe een gast schrijft dat ze niet kan wachten om "een meisje" in de familie te verwelkomen.

Artikel gaat verder onder video

Wanneer wordt de baby van Max Verstappen geboren?

Voor Formule 1-fans van Verstappen die hopen dat hij dit jaar beslag legt op zijn vijfde wereldkampioenschap, speelt echter ook de vraag of hij door de geboorte een race zal missen. Zo wordt op vier mei de Grand Prix van Miami verreden, waarna op 18 mei, 25 mei en 1 juni de triple header in Imola, Monaco en Barcelona volgt. Volgens Helmut Marko komt dit echter allemaal wel goed.

"Nee, de datum van de geboorte staat gepland voor begin mei, en overlapt niet met race-activiteiten", zo vertelt de Red Bull-topman in gesprek met Kronen Zeitung. Het Oostenrijkse medium weet zelfs te melden dat de verwachting is dat het kindje rondom zes mei geboren zal worden, daags na de Grand Prix van Miami.

Gerelateerd