Lando Norris finishte de Grand Prix van Japan als tweede en kon gedurende de race geen vuist maken richting Max Verstappen. De Brit bleef wel in de buurt van de Red Bull, maar kwam nooit dichtbij genoeg om aan te vallen. Norris behoudt wel de eerste plek in het rijderskampioenschap.

Norris kwalificeerde zich als tweede achter polesitter Verstappen en probeerde direct bij de start van de race een aanval te plaatsen. Verstappen gooide echter succesvol de deur dicht, trok een gat en wist dit te stabiliseren. Norris probeerde wel bij te blijven bij de Red Bull, maar een echte aanval zat er nooit in. In de pitstraat was het nog wel even spannend, toen beide rivalen zij aan zij richting de pitexit reden en Norris in het gras terechtkwam, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Na afloop gaf Norris toe dat Verstappen vandaag de verdiende winnaar was. Ook het incident in de pitstraat was volgens hem puur iets wat kan gebeuren als het close is met je rivaal.

Norris ziet in Verstappen terecht winnaar in Japan

"Ik verloor het gisteren. Max reed een goede race vandaag, geen fouten. De pace was ongeveer gelijkwaardig vandaag. Het was zwaar. Het was niet genoeg, we hadden niks speciaals om tegen Max te doen", zo verklaarde Norris na afloop van de Grand Prix bij de gridinterviews. Vervolgens blikt hij nog even terug op het incident in de pitstraat, waarbij hij in het gras ging. "Het is racen, hij zat voor mij. En Max is de laatste waarvan ik verwacht dat hij ruimte geeft, op een positieve manier wat betreft racen, dus ja. Het was al met al een zeer goed weekend."

Norris ziet Red Bull en Verstappen dichterbij komen

Norris begint zich echter wel wat zorgen te maken over de progressie die Red Bull boekt. "We proberen te vechten voor een overwinning ieder weekend, maar zij verdienden het vandaag. Zowel Max als Red Bull hebben geleverd dit weekend. Ze zijn snel, ze komen dichterbij en ze hebben zeker stappen gemaakt. Als team moeten we de volgende race harder werken", aldus de Britse coureur.

