De F1 Grand Prix van Japan kan een waterballet worden. Het Japan Meteorological Agency is met een weerswaarschuwing gekomen voor de zondag op het Suzuka International Racing Course. De kans op een natte race is echter fiftyfifty. Max Verstappen hoopt dat zijn regendans gaat werken.

De coureur van Red Bull Racing was het snelst tijdens de kwalificatie in Japan. Hij verbrak het ronderecord van Sebastian Vettel dat sinds 2019 stond. De Limburger zal voor de vierde achtereenvolgende keer vanaf de pole position mogen vertrekken op Suzuka, het circuit waar hij in 2022 zijn tweede van tot nu toe vier wereldtitels veiligstelde. Verstappen verwacht dat het moeilijk zal zijn om de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich te houden, als het een droge race blijft, en dus hoopt hij op een buitje in zijn voordeel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen doet regendans voor Grand Prix Japan: "Anders wordt het heel lastig"

Weerswaarschuwing

De laatste regenrace in Japan werd twee en een half jaar geleden verreden. Carlos Sainz aquaplaneerde en crashte in de openingsronde, bij het uitkomen van de haarspeldbocht in sector 2. Een bergingsvoertuig ging meteen de baan op om de Ferrari op te halen. Pierre Gasly, die zelf ook schade had, reed door het slechte zicht bijna tegen de kraan. De wedstrijdleiding koos er daarna voor de rode vlag uit te hangen. Niet meer dan 28 van de geplande 53 ronden werden verreden. Verstappen won de Grand Prix en het kampioenschap.

Het meteorologisch centrum van Japan heeft een weerswaarschuwing uitgegeven voor de centraal noordelijke regio van de prefectuur Mie, waarin Suzuka ligt. Het is code geel voor onweersbuien. Het gaat sowieso regenen in de nacht van zaterdag op zondag, dus hopelijk hoeft de race niet geneutraliseerd te worden voor gras dat in vuur en vlam staat, zoals we tijdens de trainingen en de kwalificatie hebben gezien. De race begint om 14:00 uur lokale tijd. Er is dan een regenkans van 50 procent, iets minder dan tijdens de nacht en ochtend. Richting de avond zal het gaan opklaren.

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

Gerelateerd