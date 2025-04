Christian Horner heeft meer duidelijkheid verschaft in de rol van Adrian Neweyin de keuze voor de coureurs van Red Bull in 2025. De Red Bull-teambaas stelt dat Newey, die tijdens het beslissingsproces met verlof - zogenaamd in 'gardening leave' - was, geen invloed heeft gehad op de keuze. Daarmee lijkt hij in lijn te zijn met de bevestiging van Newey's vrouw Amanda, die Helmut Marko een leugenaar noemde.

De uitspraken van Christian Horner deed hij tijdens een uitzending van Sky Sports F1, waar hij voor duidelijkheid zorgde over de geruchten rondom Newey. "Adrian was niet betrokken bij de coureurskeuze voor dit jaar", zo stelt Horner. Daarmee slaat hij een aantal spijkers op de kop en weerlegt hij een boel speculaties, zo ook de bewering van Helmut Marko dat Newey's vermeende onvrede over een incident in 2022 - waarbij schade aan Verstappens auto werd geconstateerd - de reden zou zijn geweest om Tsunoda over te slaan. "Ik denk dat de opmerkingen van Helmut refereerden naar een incident uit 2022 op Silverstone."

Artikel gaat verder onder video

Liegende Marko?

Newey, die van 2007 tot 2024 de ontwerpen van de kampioenschapswinnende auto's bij Red Bull verzorgde, kondigde na de Grand Prix van Miami in 2024 zijn vertrek aan bij de formatie. De recente ontwikkelingen rondom de coureurskeuze van het team,hebben bovendien te maken met een bredere reflectie binnen Red Bull over het te vroeg promoveren van jong talent, iets waar Horner zelf ook kritisch op is. Tsunoda zou volgens Marko geen optie zijn geweest bij Newey, die dat tegengewerkt zou hebben. Dat werd dan weer ontkend door de vrouw van de technicus: "Dat slaat nergens op. Hij was toen op gardening leave," schreef ze op social media.

Geen droomdebuut

Dit weekend debuteert Tsunoda dan eindelijk voor zijn nieuwe team, al is het voorlopig nog niet het gedroomde debuut voor de grote thuisheld. In de kwalificatie op zaterdag kwam de Aziaat niet verder dan P15. "De opwarmronde was waardeloos en niet zoals ik die wilde. Ik ben nog steeds aan het leren, maar het was gewoon geen goede opwarmronde en de penalty die je daarvoor krijg in de ronde daarna is dan groot. Het is jammer dat ik daardoor niet alles uit de auto kon halen, het werd gedurende de kwalificatie steeds minder."