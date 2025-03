De toekomst van Jack Doohan bij Alpine lijkt op losse schroeven te staan. De Formule 1 is sinds twee weken weer officieel van start gegaan - met de openingsdans in Melbourne en de daaropvolgende Grand Prix in China - maar de dynamiek binnen het team zorgt voor extra druk op de jonge coureur. De Britse tak van ESPN meldt dat reservecoureur Franco Colapinto zich al klaar aan het stomen is om het zitje van Doohan over te nemen, nog voor het Europese seizoen van start gaat.

Doohan werd vorig jaar aangekondigd als coureur voor het seizoen van 2025, met een debuut in Abu Dhabi, maar ligt na de teleurstellende races in Australië en China onder vuur. In Melbourne was de jonge coureur al vroeg in de race afgehaakt na een crash, terwijl hij in China dertiende werd met een aantal tijdstraffen. De teleurstellende performance zorgt voor extra kritiek van Ralf Schumacher op de manier waarop Doohan zijn potentieel weet te verzilveren bij Alpine.

Artikel gaat verder onder video

Geruchtenmolen

"Ik heb het gevoel dat deze beslissing [om Doohan aan te nemen] al was genomen voor Flavio arriveerde. Het voelt een beetje als een gedwongen huwelijk", vertelt Schumacher in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports. De komst van Flavio Briatore als adviseur en de eerdere aanstelling van Franco Colapinto als reservecoureur, geven volgens de voormalig Formule 1-coureur aan dat er al peilingen worden gehouden voor een wissel in de line-up. Doohan presteert volgens Schumacher ondanks zijn inzet, niet goed genoeg, terwijl Briatore naar verluidt weinig vertrouwen heeft in de Australiër.

Debuut van Colapinto

Naast de onrust binnen Alpine zelf, komt er druk vanuit de geruchten rondom Colapinto. ESPN meldt dat de Argentijnse reservecoureur niet door een ander team wordt weggeplukt, maar juist wordt klaargestoomd om Doohan te vervangen. Een eventuele aankondiging van Colapinto als vaste coureur, zou dan ook niet lang meer op zich hoeven te laten wachten, waarmee de verschuiving binnen Alpine nog sneller zou gaan.

Incident in China

Ook de performance van Doohan op de baan, zorgt voor discussie. Jolyon Palmer voor F1TV trok parallellen tussen het incident in de Grand Prix van China, waarbij Doohan een inhaalactie probeerde te maken en daarbij Isack Hadjar raakte, en het eerdere incident met Max Verstappen en Lanod Norris in Mexico. De strafmaat voor beide incidenten, laat volgens Palmer de consistentie van de FIA-regels zien. Het incident laat echter ook zien dat de druk hoog is op de baan, en dat Doohan ondanks zijn goede bedoelingen, het niet altijd goed weet te doen.