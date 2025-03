Jos Verstappen heeft Liam Lawson via social media een hart onder de riem gestoken. De Limburger schrijft dat hij hoopt dat Lawson het fantastisch gaat doen bij Racing Bulls, en dat hij het verdient om in de Formule 1 te zitten.

Het nieuws dat Red Bull Racing al na twee races heeft besloten om de tegenvallende Liam Lawson terug te sturen naar zusterteam Racing Bulls, is bij velen niet goed gevallen. De managementstijl van de Oostenrijkse grootmacht is onder vuur komen te liggen, maar ook wordt er gespeculeerd over wat het team ertoe gedreven heeft om deze 'overhaaste' beslissing te nemen. Vanaf het aanstaande raceweekend in Japan mag Yuki Tsunoda het proberen naast Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Coureurs steunen kritisch bericht richting Red Bull

Zo schreef Giedo van der Garde op Instagram dat de beslissing van Red Bull Racing in zijn ogen meer weg heeft van 'pestgedrag of paniekvoetbal', en dat er op deze manier voorbij wordt gegaan aan al het harde werk dat Lawson tot nu toe in zijn carrière heeft gestopt. De post is op moment van schrijven al ruim 163 duizend keer geliket, onder andere door verschillende Formule 1-coureurs. De meest opvallende naam is die van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen lijkt daarmee openlijk kritiek op zijn werkgever te steunen.

Jos Verstappen laat van zich horen

In de wandelgangen gaat al langer rond dat de 27-jarige coureur zich totaal niet zou kunnen vinden in de beslissing van zijn werkgever. Ook Jos Verstappen heeft nu van zich laten horen. Onder de aankondiging van Racing Bulls op Instagram dat Lawson terugkeert bij het team, schrijft Verstappen senior: "Ik hoop echt dat je het fantastisch gaat doen. Hij verdient het om in de Formule 1 te rijden." Ook Jos lijkt zich dus niet helemaal te kunnen vinden in de beslissing.

Gerelateerd