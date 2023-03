Lars Leeftink

Donderdag 30 maart 2023 08:06

Nico Rosberg heeft George Russell een tip gegeven en weet hoe hij Lewis Hamilton kunt verslaan. De Brit, zevenvoudig wereldkampioen, staat volgens Rosberg voor zijn 'ultieme test' bij Mercedes.

Het duurde, ondanks dat iedereen kon zien dat Russell enorm veel talent had, lang voordat Mercedes besloot hem naar het eerst team te promoveren. Dit kwam ook omdat het prima ging tussen Hamilton en Valtteri Bottas, die de ideale tweede coureur was. Toen de Fin minder begon te presteren en naar Alfa Romeo vertrok, was er eindelijk plek voor Russell. Hij veroverde in 2022 als enige coureur van Mercedes een zege. De jonge Brit versloeg Hamilton tevens in het kampioenschap, iets wat de zevenvoudig wereldkampioen voor het laatst gebeurde in 2016. Toen was het Rosberg die Hamilton aftroefde in het gevecht om de titel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton sluit vertrek niet uit: "Als ik niet het gevoel heb dat ik word uitgedaagd"

Russell ultieme test voor Hamilton

In gesprek met The Express zegt Rosberg, voormalig teamgenoot van Hamilton, dat Russell voor Hamilton de ultieme test gaat zijn. "George is de ultieme test. Hij is een toekomstig wereldkampioen. Het is moeilijk voor Lewis om ervoor te blijven. We zagen het vorig jaar, wat een geweldig seizoen had George toen. Hij zet die sterke vorm momenteel door. Het gaat een erg grote uitdaging worden, maar laten we niet vergeten dat Lewis de beste aller tijden is. Als er iemand is die George kan verslaan dan is dat Lewis."

Zwakke plek Hamilton

Rosberg weet als geen ander wat de zwakke plek van de zevenvoudig wereldkampioen is, en die is niet te vinden bij de coureur zelf. Het gaat volgens de Duitser om de mens Hamilton. Daar is volgens Rosberg winst te boeken voor Russell, in het mentale spelletje. “Het is een zwak punt van Hamilton. Dat heeft hij soms. Hij raakt mentaal wat terneergeslagen en verliest dan wat flow. Maar hij komt terug met een knal, dus lieve George, denk er niet te makkelijk over.”