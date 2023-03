Lars Leeftink

Woensdag 29 maart 2023 20:49 - Laatste update: 20:51

Lewis Hamilton heeft nog contract tot eind 2023 en de geruchten omtrent een mogelijk vertrek na dit seizoen worden door de huidige prestaties van Mercedes alsmaar hardnekkiger. Hamilton zelf weet in ieder geval wel wanneer hij een vertrek zou overwegen.

Dat Hamilton en Mercedes een goed duo zijn gebleken, is een understatement. Bij Mercedes won hij zes van zijn zeven kampioenschappen en domineerde hij het vorige tijdperk tussen 2014 en 2021. Eind 2021 kwam er echter een einde aan, toen Max Verstappen wereldkampioen werd. In 2022, het begin van een nieuw tijdperk, bleek Red Bull te domineren en had Mercedes het lastig. In 2023 is het meer van hetzelfde, en met het aflopende contract van Hamilton in het achterhoofd is de toekomst van de Brit onzeker.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hill zet vraagtekens bij kritiek Verstappen: "Had alle kans om Pérez in te halen"

Wanneer overweegt Hamilton vertrek?

Op de site van Mercedes geeft Hamilton duidelijk aan wanneer hij een overstap naar een ander team zou overwegen. "Als ik niet het gevoel heb dat ik word uitgedaagd, dat ik niet vooruitga of me niet ontwikkel, dan begin je na te denken over je volgende stap. En dat heb ik in die 10 jaar (bij Mercedes) niet gevoeld. Ik heb het gevoel dat het hele team zich heeft ontwikkeld, met nieuwe mensen, nieuwe structuren en nieuwe doelstellingen. Ik heb het gevoel dat ik het juiste team heb gehad om te groeien. Niet alleen als coureur, maar ook als mens. Ik heb de mogelijkheid gekregen om mezelf te zijn en ben geaccepteerd door Mercedes."

Eerste keer stoeltje passen

Hamilton kan zich zijn eerste raceweekend nog goed herinneren. "Ik herinner me de eerste keer dat ik mijn stoeltje ging passen en alle veranderingen die ik vervolgens aanbracht. In die tijd waren de stuurkolom en de rijpositie erg hoog. Ik zat graag laag in de cockpit, dus ik herinner me dat ik de stuurkolom liet zakken en de stoel maakte. Ik denk dat ze een beetje geschokt waren dat ik mijn eigen stoel maakte, wat bestuurders meestal niet doen! Het was zo'n positieve ervaring en het is gek dat ik, op weg naar mijn elfde seizoen bij het team, het passen van het stoeltje doe met dezelfde geweldige groep mensen."