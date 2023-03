Lars Leeftink

Damon Hill heeft vraagtekens gezet bij de publieke kritiek van Max Verstappen op Red Bull tijdens en na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander vocht zich terug vanaf de vijftiende plaats op de grid en eindigde als tweede, nadat zijn kwalificatiesessie op het Jeddah Corniche Circuit vroegtijdig ten einde kwam door een defecte aandrijfas.

Verstappen mikte na de race op zijn team en hield vol dat hij ongelukkig was om als tweede te eindigen en dat Red Bull hun schijnbare betrouwbaarheidsproblemen moest verhelpen ondanks hun vroege dominantie dit seizoen. "Hij zag eruit alsof hij erg overstuur was. Alsof hij om de één of andere reden hard was aangepakt", vertelde Hill in de F1 Nation-podcast. "Maar hij had alle kansen om Checo [Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez] in te halen, maar dat lukte niet. Hij moest door het veld vanwege een mechanisch probleem, maar het team doet zijn best. Het is niet alsof ze hem bewust voor de problemen hebben uitgekozen."

Spanning Verstappen en Pérez

Spanningen tussen Verstappen en Pérez zijn al onderwerp van gesprek sinds de Grand Prix van Brazilië vorig jaar, toen de tweevoudig kampioen weigerde zich te houden aan teamorders om de Mexicaan hem te laten passeren. Dit was om de kansen van Pérez en Red Bull op de tweede plaats in het kampioenschap bij de coureurs te vergroten. Op de vraag hoe moeilijk een teamgevecht is voor een F1-team, legde Hill uit: "Het is intens tussen de coureurs, maar wat het team betreft zitten ze goed omdat ze weten dat ze gaan winnen. Ze gaan het kampioenschap winnen, welke coureur er ook wint. Ze hebben misschien een favoriete coureur, maar het is ongebruikelijk voor teams om de ene coureur meer in te dekken dan de andere. Als ze in een positie verkeren waarin ze één-tweetje gaan halen bij de coureurs en de constructeurstitel winnen, dan zijn ze blij."

Australië

Richting het raceweekend in Australië van komend weekend is de kans vrij groot dat beide coureurs elkaar wederom tegen gaan komen. De vraag is hoe het dan gaat verlopen en vooral wie op welke positie rijdt. De kwalificatie op zaterdag zal wat dat betreft misschien nog wel belangrijker worden dan de race zelf. Perez en Verstappen zullen in Australië op jacht gaan naar hun eerste zege ooit op Albert Park in Melbourne, en tenzij er iets heel geks gaat gebeuren zal één van de twee coureurs van Red Bull hierin gaan slagen.