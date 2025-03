Red Bull Racing lijkt op het punt te staan om Liam Lawson uit de wagen te halen ten faveure van Yuki Tsunoda, na alles wat er vorig jaar gebeurd is toch een bijzonder pijnlijke aangelegenheid. Toch lijkt het team totaal niet wakker te liggen van de gigantische imagoschade die men dreigt op te lopen.

Lawson is tijdens de eerste twee races van het seizoen enorm door het ijs gezakt en dus is men in spoedberaad gegaan om hem alsnog te vervangen met de meer geroutineerde Tsunoda, een keuze die daadwerkelijk gemaakt lijkt te worden na berichten van De Limburger en De Telegraaf op maandagavond. Red Bull hield die dag topoverleg in Dubai en daar zou men besloten hebben nu - na slechts twee races - al geen vertrouwen meer te hebben dat het goedkomt met Lawson dit seizoen in de Red Bull en op tijd in te grijpen om erger te voorkomen. Een beslissing die het team na de opmerkelijke keuze om voor Lawson te gaan in eerste instantie wél ervoor zorgt dat het team flink voor joker staat.

Ervaring

Vorig seizoen zorgde Red Bull met Helmut Marko voorop namelijk al voor de nodige vraagtekens toen er gekozen moest worden wie men dit seizoen naast Max Verstappen wilde hebben. Tsunoda, inmiddels een coureur met ruime ervaring bij het zusterteam van Red Bull, leek toch de gedoodverfde favoriet om het stoeltje van Sergio Pérez over te kunnen nemen. Tsunoda heeft dan weliswaar een minder hoog plafond dan Lawson wellicht zal hebben, maar kon wel de ervaring meenemen om de moeilijk besturen Red Bull, die doorgaans ontworpen wordt naar de onorthodoxe wensen van Verstappen, meer onder controle te krijgen. Toch koos men voor de zeer onervaren Nieuw-Zeelander.

Imagoschade

Een keuze die nu toch echt behoorlijk hard terug lijkt te vuren in de rug van Red Bull. Slechts na twee races gaat men ingrijpen en de eigen omstreden keuze terugdraaien. Een flater en iets dat voor grote imagoschade kan zorgen. Toch heeft men daar lak aan, zo rapporteert Erik van Haren in De Telegraaf: "Het leidt tevens tot imagoschade voor Red Bull. Daar lijkt de leiding echter niet van onder de indruk. Lawson zakte afgelopen weekend in China volledig door het ijs – dat klopt – en er zal geen vertrouwen zijn dat hij het tij snel weet te keren. Maar of Tsunoda dat, te beginnen volgende week voor eigen publiek in Japan, wel kan? Dat lijkt op voorhand zeer, zeer twijfelachtig. Zeker omdat die twijfels over de stuurmanskunsten van de Japanner, en alles wat erbij komt kijken in de Formule 1, er jarenlang en ook eind vorig jaar nog ook binnen Red Bull zijn geweest."

