Het mag duidelijk zijn dat de alarmbellen bij Red Bull Racing zijn gaan rinkelen na het raceweekend in China. Zo heeft de RB21 zich nog steeds niet bewezen als een wagen die zeges kan opleveren, en dan is er ook nog altijd dat zitje naast Max Verstappen, waar ook Liam Lawson tot op heden geen indruk weet te maken.

Na twee races in het 2025-seizoen kunnen er al een aantal voorlopige conclusies worden getrokken. Zo heeft McLaren met de MCL39 de snelste wagen in handen, en Ferrari heeft ook nog altijd wat achter de hand, zoals de sprintoverwinning van Lewis Hamilton liet zien. Mercedes kwam in China ook sterk voor de dag, en Red Bull Racing leunt vooral op Verstappen. De Nederlander benadrukte dat er nog veel problemen met de wagen zijn, maar hij bezet nog altijd de tweede plek in het kampioenschap, zij het met een achterstand van acht punten.

Worstelende Lawson

Toch is niet alleen de wagen een probleem voor het team. De discussie rondom de positie van Liam Lawson is in China wederom opgelaaid. De nieuwe teamgenoot van Verstappen wist tijdens de sprintkwalificatie niet verder te komen dan P20, finishte als veertiende in de sprintrace en werd wederom laatste tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace. Mede dankzij de diskwalificaties van Pierre Gasly, Charles Leclerc en Hamilton staat Lawson op P12 in de uitslag, maar hij eindigde alsnog zonder punten.

'Marko brengt bezoekje aan Alpine'

Christian Horner benadrukte na de race in China dat Red Bull de verplichting heeft om Liam te beschermen en dat het team het 'best mogelijke' zal doen. De teambaas denkt daarbij ook aan het belang van Red Bull, en de Spaanse tak van Motorsport.com wist eerder al te melden dat Franco Colapinto kans maakt op een van de zitjes bij de Oostenrijkse energiedrankgigant. De Nederlandse tak van datzelfde medium bevestigt daarnaast dat Red Bull-adviseur Helmut Marko zondag werd gezien in de hospitality-unit van Alpine en benadrukt dat dit niet alleen was om 'de koffie te proeven'. Colapinto vervult momenteel de rol van reservecoureur bij het Franse team, maar het is een publiek geheim dat de Argentijn een mogelijke vervanger is van Jack Doohan.

