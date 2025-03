Volgens Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren is de RB21 in de simulator ook een lastige wagen. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen vermoedde in China zelfs dat Red Bull mogelijk het vierde team op de grid is. Van Buren bespreekt in VROOOOOM: De Samenvatting de situatie en laat ook zijn licht schijnen op de geruchten rondom Liam Lawson.

Het team van Red Bull Racing staat in 2025 voor een flinke uitdaging. Uit China vertrekt het met de kennis dat het nog tijd tekortkomt op McLaren, momenteel het te kloppen team. De papaja-oranje brigade profiteert vooral van een lagere bandenslijtage, terwijl die bij de concurrenten aanzienlijk hoger ligt. Daarnaast is de RB21 niet eenvoudig te besturen, zo benadrukten zowel Verstappen als Lawson eerder al.

Van Buren krijgt 'buikpijn' van beelvorming Lawson

In het Viaplay-programma bespreekt Van Buren de situatie rondom Red Bulls tweede rijder, Lawson. De Nieuw-Zeelander bleef ook in China zonder punten, terwijl de druk van buitenaf toeneemt. "Ik vind het een heel moeilijk onderwerp, misschien omdat ik Liam persoonlijk ken. Maar hoe hij nu binnen drie wedstrijden wordt neergezet, daar krijg ik echt buikpijn van. Nog even los van de resultaten," stelt Van Buren.

Lawson kent Suzuka

Sinds bekend werd dat Sergio Pérez in 2025 waarschijnlijk niet meer naast Verstappen rijdt, wordt vooral de naam van Yuki Tsunoda genoemd als mogelijke opvolger. Ook nu lijkt de Japanner de beste papieren te hebben om Lawson te vervangen. Van Buren erkent de druk die daarmee gepaard gaat. "Op die jongen [Lawson, red.] staat zoveel druk. De publieke opinie springt erbovenop. We lezen allemaal wat er op internet wordt gezegd, maar de auto is zeker niet perfect." Toch ziet hij voor Lawson een kans op een opleving in Japan: "Hij heeft in Super Formula gereden, kent Suzuka goed en heeft nu twee circuits gehad die nieuw voor hem waren. Dat geeft hem een voorsprong en vertrouwen voor de komende race."

RB21 is een hele lastige wagen

Van Buren vervult zelf ook een rol bij Red Bull, maar dan vooral achter de schermen als simulatorcoureur. Aan hem werd gevraagd hoe de RB21 aanvoelt in de virtuele wereld: "Ik vind hem heel moeilijk. Ik heb geen vergelijking met de VCARB." Tegelijkertijd benadrukt hij dat een simulator niet het volledige beeld schetst: "Er komen zoveel facetten bij kijken met de bandenslijtage, wat het moeilijk maakt tijdens de wedstrijd, allemaal dat soort dingen. Een simulator is een performancetool. Een hele race van dertig ronden, dat is niet waar een sim op voorbereid wordt, juist omdat het zo variabel is."

