Met de snelle MCL39 kon Lando Norris vanaf P6 in de sprintrace van China geen potten breken. De klassementsleider moest uiteindelijk genoegen nemen met P8, maar leidt het kampioenschap nog altijd met twee punten voorsprong op nummer twee: Max Verstappen.

Na zijn overwinning in Melbourne leek Norris '2.0' in 2025 te zijn opgestaan. Toch lukte het tijdens de sprintrace in Shanghai niet helemaal. Norris vertrok vanaf P6, maar moest een paar keer uitwijken om contact met collega's te vermijden. Uiteindelijk had hij niet het tempo om de coureurs voor hem aan te vallen.

Norris: "Ik worstel gewoon in deze omstandigheden"

Tegenover Viaplay overheerst het chagrijn, maar Norris zoekt de oorzaak vooral bij zichzelf: "Ik verloor een paar plekken in de eerste ronde om contact met de anderen te vermijden, en dat was mijn eigen schuld. Ik was gewoon langzaam, niet extreem, maar ik moet in de data duiken om me te verbeteren."

De bandenslijtage speelde bij veel coureurs een rol, maar Norris had het simpelweg lastig met de omstandigheden. Op de vraag waarom hij geen inhaalrace kon inzetten, reageert hij: "Omdat ik gewoon langzaam was en worstelde met de auto in deze condities. Ons voordeel is dit weekend een stuk minder groot dan vorig weekend. Het is een stuk lastiger. Ik worstel gewoon in deze omstandigheden."

