Gianpiero Lambiase blikt terug op de sprintkwalificatie in China. De race-engineer van Max Verstappen zag zijn coureur het maximale uit de RB21 halen. Hoewel het resultaat van Liam Lawson niet hoopgevend was, wijst 'GP' op de positieve punten voor de Nieuw-Zeelander.

Het raceweekend in China begon vanochtend met de eerste en enige vrije training, gevolgd door de sprintkwalificatie. De McLarens werden vooraf als favorieten bestempeld, maar uiteindelijk was het Lewis Hamilton die achttien duizendsten sneller was dan Verstappen. Het duo deelt daardoor de eerste startrij, en wie daar vooraf op had gewed, had waarschijnlijk flink verdiend.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull is nog zoekende

Lambiase weet nog steeds niet precies waar de RB21 staat ten opzichte van de concurrentie: "Er zijn verschillende strategieën voor een sprintweekend, dus het blijft lastig te zeggen waar we precies staan. Na de vrije training waren er een aantal punten waaraan we moesten werken." Toch is hij tevreden over de sprintkwalificatie: "Max deed het weer geweldig en haalde volgens mij alles uit de auto in Q3 op de zachtste band. Op de mediumbanden had hij wat meer moeite," legt 'GP' uit. Waar de McLarens tijdens de longruns 1:36 reden op de gele banden, kwam Verstappen niet verder dan een 1:38. Toch heeft Red Bull nog opties: "We gaan kijken wat we kunnen doen om de auto comfortabeler te maken voor de coureurs."

P20 van Lawson

Lambiase kijkt ook naar de andere pitbox van Red Bull. Lawson kende een teleurstellende sessie en kwam niet uit Q1, waardoor hij als twintigste start. Toch ziet 'GP' positieve signalen: "Zijn eerste ronde was behoorlijk competitief. Hij maakte een klein foutje in bocht 14 en kreeg zijn banden niet in het juiste werkvenster voor zijn tweede snelle ronde," aldus Lambiase.

Bekijk de GP van China haarscherp met F1 TV Premium, nu 7 dagen op proef!

Gerelateerd