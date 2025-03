In het holst van de Nederlandse nacht werd vrijdag de eerste vrije training voor de Grand Prix van China, de tweede race van dit Formule 1-seizoen, afgewerkt. Het was uiteindelijk Lando Norris die de snelste tijd van de sessie op de klokken wist te rijden, met Charles Leclerc op gepaste afstand erachter. Max Verstappen noteerde slechts de zestiende tijd van de sessie.

Voor het tweede weekend op rij was het voor de vroege vogels op vrijdagochtend tijd om de eerste vrije training te bekijken. Vanaf 04:30 uur Nederlandse tijd gingen de lichten op groen op het Shanghai International Circuit, de race waar we na de in China uitgebroken coronapandemie vorig jaar pas voor het eerst weer konden rijden. Toen werd de race door Verstappen gewonnen, die Norris met een flinke voorsprong verschalkte. Dit jaar zal de Nederlander er waarschijnlijk heel erg zijn best voor moeten doen om datzelfde resultaat te bewerkstelligen.

Longruns

Wegens problemen met de vracht was het eerder deze week de vraag of we überhaupt alle teams aan de start van dit weekend konden verwachten, maar gelukkig stonden alle wagens aan de start van dit Formule 1-weekend. Nadat de lichten op groen gingen, waren veel teams haantje de voorste om naar buiten te gaan. Niet gek natuurlijk, want dit weekend krijgt men maar één keer de kans om te trainen. Later op deze vrijdag gaat het meteen om de knikkers, wanneer de eerste sprintkwalificatie van 2025 op het programma staat. Terwijl Alex Albon en Liam Lawson een uitstapje grindbak maakten, was het zoeken naar grip voor de coureurs.

Het heel stel stond in het eerste gedeelte van de vrije training op de mediumbanden en zoals gezegd was er weinig grip wegens de opnieuw geasfalteerde baan. Dit werd steeds meer en meer naar mate er gereden werd op de baan en de tijden werden dan ook steeds sneller en sneller. Verbeteringen waren er van Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc en opnieuw weer Russell, waarna een aantal van de coureurs zich op de longruns ging focussen om zo alles uitgetest te hebben in deze enige trainingssessie van dit weekend.

Norris snel, Verstappen P16

Nadat de coureurs even allemaal in de garage stonden, ging men opnieuw op de mediumbanden naar buiten om wat long runs ui te proberen. Leclerc maakte met nog ongeveer zo'n twintig minuten op de klok een foutje, spinde en kwam bijna in het grind terecht. Het liep allemaal met een sisser af voor de Monegask. Waar het minder goed voor afliep, was voor Jack Doohan, die de eerste rode vlag van dit weekend veroorzaakte. De nu al onder druk staande Australiër vond zijn Waterloo wegens uitvallende systemen in zijn Alpine, waardoor hij de Franse bolide meteen aan de kant moest zetten en de sessie dus geneutraliseerd moest worden.

Nadat de bolide van Doohan van het circuit getakeld was, namen de coureurs de gelegenheid om nog even te vlammen met snelle rondjes op de rode band: de welbekende kwalificatieruns. Vanzelfsprekend vlogen in het laatste gedeelte van de training de verbeteringen je dus om de oren. Wat opviel, was dat Ferrari toch een stuk sneller leek te zijn dan de afgelopen race in Australië. Verstappen brak zijn snelle ronde af en zocht de pits nog even op. Bij het vallen van de vlag maakte Norris toch nog een aardig statement door met een 1:31.504 maar liefst vier tienden van de tijd van Leclerc af te rijden, waardoor toch McLaren er wel weer ontzettend snel uitziet. Verstappen kwam niet verder dan P16 en in combinatie met de tevens matige longrun is het dus alarmfase één voor de Nederlander in China.

