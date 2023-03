Vincent Bruins

Angela Cullen laat van zich horen na de breuk met Lewis Hamilton. De oud-fysio van de zevenvoudig wereldkampioen plaatste een emotionele post op Instagram.

Hamilton en Cullen leken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde ze een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast hem.

Sterkere atleet en beter persoon

Voor het weekend van de Grand Prix van Saoedi-Arabië nam Hamilton afscheid van Cullen. "Voor de afgelopen zeven jaar stond Angela Cullen aan mijn zijde. Ze wist mij tot de beste versie van mezelf te pushen," zo liet hij toen weten. "Dankzij haar ben ik een sterkere atleet en een beter persoon geworden. Bedankt voor alles, Ang. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor je in petto heeft." Tijdens het evenement in Djedda kwamen geruchten naar boven dat ze ruzie met elkaar zouden hebben, maar Hamilton liet weten dat daar niks van waar was: "Zij gaat verder met een nieuwe fase in haar leven. We zijn nog steeds ontzettend close en we sturen elkaar elke dag berichten. Ze steunt mij enorm en ik steun haar enorm. Ik ben zo dankbaar dat ik haar bij me heb gehad in mijn avontuur. Ze is een van mijn dierbaarste vrienden en dat zal ze ook blijven," citeerde Crash.

Droom om te vliegen

Cullen vervult nu haar levenslange droom om te vliegen, nadat ze de ambitie koesterde om gevechtspiloot te worden toen ze jonger was. De 48-jarige geeft momenteel toe aan die verlangens door te paragliden en plaatste een filmpje op Instagram van haar omringd met het team waarmee ze vliegt.

"Wanneer je een nieuwe uitdaging aangaat of nieuwe doelen nastreeft, omring jezelf dan met mensen die geobsedeerd zijn met wat je probeert te bereiken," zo schreef ze. "Vind mensen die je vertrouwt, die dezelfde kernwaarden hebben en die je kunnen leren en inspireren en vooral een passie hebben voor wat je doet, terwijl je plezier maakt."