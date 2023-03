Brian Van Hinthum

Zondag 26 maart 2023 17:31

Voor het raceweekend in Saoedi-Arabië kwam het opvallende nieuws naar buiten dat Lewis Hamilton en Angela Cullen de zakelijke relatie beëindigd hadden. Vele mensen zagen het nieuws niet aankomen en met hen is ook Eddie Jordan. De oud-teambaas geeft aan zelfs 'geschokt' te zijn door het plotselinge vertrek.

Hamilton en Cullen leken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Afscheid

Aan alles komt echter een einde, zo ook aan deze samenwerking. Op de vrijdag voor de race in Djedda maakte het tweetal plotseling bekend de wegen te scheiden via Instagram. "Bedankt voor alles, Ang. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor je in petto heeft", schreef Hamilton onder meer richting de Nieuw-Zeelandse. "Lewis Hamilton, jij GOAT. Het is zo'n ongelooflijke eer geweest om naast je te hebben mogen staan. Ik ben zo trots op alles wat je bereikt hebt", schreef Cullen op haar beurt weer op haar Instagram-pagina. Later ging Hamilton nog wat dieper in op het vertrek en klaarde hij de lucht over een vermeende ruzie.

Schok bij Jordan

Voor Jordan kwam het vertrek van Cullen als donderslag bij heldere hemel. De Ier spreekt tijdens de Formula For Success-podcast over het vertrek van de Nieuw-Zeelandse. "Angela Cullen is weg. Dat was een shock voor mij, moet ik toegeven. Ze stond zo dichtbij hem op het gebied van aan zijn zijde staan. Lewis is een beetje een eenling. Dat bedoel ik overigens op de aardigst mogelijke manier. Hij heeft geen hele entourage of grote groepen mensen om zich heen. Over het algemeen regelt hij zijn eigen zaakjes", stelt de oud-teambaas.