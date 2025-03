Max Verstappen doet uit de doeken dat hij voor de start van de Grand Prix van Australië op de grid een gesprek voerde met debutant Gabriel Bortoleto, waarbij hij de Sauber-coureur van advies voorzag over de juiste banden.

Maar liefst vijf rookies maakten afgelopen weekend voor het eerst hun opwachting in de Formule 1 als fulltime-coureur: Kimi Antonelli bij Mercedes, Isack Hadjar bij Racing Bulls, Jack Doohan bij Alpine, Oliver Bearman bij Haas en Gabriel Bortoleto bij Sauber. De race op Albert Park werd gekenmerkt door zeer chaotische en kletsnatte omstandigheden. In combinatie met het zeer uitdagende stratencircuit, werd het voor deze jongens een ware vuurdoop. Alleen Antonelli en Bearman wisten dan ook de eindstreep te halen. Voor de rest eindige de eerste race van 2025 vroeg of laat in de muur.

Gesprek op de startgrid

In gesprek met de aanwezige media in China vertelt Max Verstappen dat hij vlak voor de start van de race een indrukwekkend gesprek voerde met de 20-jarige Bortoleto: "Ik praat veel met Gabi. Hij is een aardige gozer en een fantastische coureur. Ik hou eerlijk gezegd van zijn stijl. Hij is een harde werker en gepassioneerd over de Formule 1. Ik ben niet iemand die dingen gaat verbergen, als hij mij vragen stelt. Na het volkslied kwam hij naar mij toe en zei: 'Max, wat ga jij doen?'"

Stressvol en intimiderend

Verstappen vervolgt: "Ik zei: 'Neem de intermediates.' Hij: 'Zeker?'. Ik: 'Ja, pak de intermediates. Die zijn prima. Als je het echt niet weet, vraag dan je team om iets met de banden te doen, maar neem de inters.' Hij zei toen 'oké'. Dit is normaal, want het is je eerste race. Dat is erg stressvol en intimiderend. En dan ook nog eens met die lastige omstandigheden beginnen. Als hij een vraag stelt, geef ik altijd antwoord." Bortoleto hield het lang vol, maar met nog tien ronden te gaan raakte hij de muur. Het is echter onduidelijk of dit een rijdersfout was, of dat een deel van de ophanging van de Sauber afbrak.

