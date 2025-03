Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het trieste nieuws van het overlijden van Formule 1-legende Eddie Jordan ook meegekregen. De teambaas zal vooral de Ierse charme missen, maar wijst ook op de humor van de voormalig eigenaar van Jordan Grand Prix.

Jordan had als teambaas in de Formule 1 een lange staat van dienst, waarbij hij diverse kampioenen liet debuteren, zoals Michael Schumacher. De Ier was de afgelopen jaren vooral als analist op televisie te zien, maar ook te horen in de Formula For Success-podcast. In december maakte hij bekend dat hij blaas- en prostaatkanker had, en uiteindelijk kwam op donderdag het bericht dat de Formule 1 een legende heeft verloren.

Artikel gaat verder onder video

Kleurrijk personage

Horner deelt op X een anekdote over Jordan, met wie hij in 1991 al kennismaakte. "Het spijt me zeer om te horen dat Eddie Jordan helaas is overleden. Eddie was een enorm kleurrijk personage, die ik voor het eerst ontmoette in 1991 als jonge coureur in zijn toen nieuwe fabriek na zijn eerste jaar in de Formule 1. Zijn advies: ‘Zoek een goede sponsor … welkom bij de Piranha Club!’"

Vol energie en een plezier om mee te werken

Uiteindelijk werd Horner in 2005 aangesteld als teambaas van het net opgerichte Red Bull Racing, maar Jordan had eerder ook een poging gedaan om zijn team aan Horner te verkopen. "Ik had het geluk dat ik hem beter leerde kennen toen ik in de Formule 1 kwam. Hij bevond zich in de schemering van zijn Formule 1-carrière wat betreft races (hij probeerde me zelfs zijn team te verkopen!), maar ging andere media-activiteiten doen. Daarin was hij altijd vol energie en een plezier om mee te werken. De Formule 1 heeft een legende verloren, en we zullen zijn humor en Ierse charme missen. We betuigen Marie en de kinderen onze oprechte condoleances in deze droevige tijd; onze gedachten zijn bij hen. God zegene je, Eddie!", aldus Christian Horner.

Gerelateerd