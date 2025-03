McLaren heeft flinke stappen gezet in de afgelopen 365 dagen. Ze sleepten vorig jaar het constructeurskampioenschap binnen en na de F1 Grand Prix van Australië ligt Lando Norris aan de leiding bij de coureurs. Hij won de seizoensopener door een late aanval van Max Verstappen af te slaan. Blij met de media is hij echter niet. Norris vindt dat er te veel gepraat wordt over de McLaren-bolide en niet over hoe hij het als coureur doet.

Norris en ploegmaat Oscar Piastri waren veruit het snelst in de kwalificatie en namen de volledige eerste startrij in op het Albert Park Circuit. Verstappen leek in de beginfase van de race nog mee te kunnen komen met de papajakleurige wagens, totdat zijn intermediates op waren. De McLarens reden op rap tempo weg van de rest van het veld, maar een safety car voor de crash van Fernando Alonso en een late regenbui toen iedereen naar de slicks was gewisseld, gooiden roet in het eten van Piastri. Hij spinde en moest uiteindelijk genoegen nemen met P9. Ook Norris schoot even van de baan, maar door meteen te stoppen voor intermediates zou hij uiteindelijk weer de leiding in handen krijgen. Verstappen kwam tot 0.895 seconden van Norris, maar kon geen inhaalpoging doen, en dus ging de overwinning naar de Brit.

Gat naar rivalen groter dan het had moeten zijn

"Ik weet niet waarom mensen altijd zoveel over de auto praten, ik weet het niet... Te veel vragen in de media gaan alleen maar over de auto", zo kwam Norris beledigd over tegenover de aanwezige pers in Melbourne. "Ik bedoel, ik en Oscar reden echt geweldig [in de kwalificatie] gisteren. Ik wil niet zeggen dat anderen dat niet deden, maar ze hadden niet zover van ons af moeten zitten. Dat was duidelijk", zo doelde hij op het gat van 0.385 seconden tussen de hem en Verstappen op de zaterdag.

Niet alles draait om de auto

"Ik denk wel dat we de beste auto hebben, maar met een kleine voorsprong. Dat ontken ik niet. Maar niet alles draait om de auto", benadrukte Norris. "Ik vind dat we vandaag de overwinning verdienden, omdat we goede beslissingen hebben gemaakt als team. In het verleden, zelfs vorig jaar nog, hadden we eenzelfde race als deze niet gewonnen, omdat we niet de beste waren in het nemen van beslissingen, maar vandaag waren we dat wel. Dus veel dank gaat uit naar het team, want ze hebben hard gewerkt tijdens de winter om ervoor te zorgen dat we goed voorbereid waren op een dag als deze."

