Lando Norris heeft na een knotsgekke race de overwinning op zijn naam geschreven op de straten van Albert Park. Daarmee maakt de McLaren-coureur een eind aan een bizar record van Max Verstappen.

Lando Norris ving de Grand Prix van Australië aan vanaf pole position. In een kletsnatte race vol safety cars en chaotische momenten, hield de McLaren-coureur zijn hoofd koel en kwam hij uiteindelijk als eerste over de streep. De Brit moest tot de laatste meters alles geven, want Max Verstappen probeerde tot de laatste bocht de leiding in de wedstrijd over te nemen. Norris is zodoende voor het eerst in zijn carrière de leider in het wereldkampioenschap Formule 1, en heeft tevens een eind gemaakt aan een bizarre reeks van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Einde aan indrukwekkende reeks Verstappen

De Red Bull Racing-coureur is namelijk maar liefst 1029 dagen achtereenvolgend de leider van het klassement geweest. Sinds de Grand Prix van Miami in 2022 was het altijd Verstappen. Nummer twee op die lijst is zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Hij stond respectievelijk 896 en 630 dagen bovenaan in het kampioenschap, tussen 2000 en 2003, en tussen 2003 en 2005.

Gerelateerd