Norris pakt pole in Melbourne, Grand Prix van Australië lijkt chaos te worden | GPFans Recap

Op zaterdag was het tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië en voor het team van McLaren werd het een mooie sessie met een knappe één-twee als gevolg. Max Verstappen stond daar op gepaste afstand achter en dus waren het gemengde gevoelens voor de viervoudig wereldkampioen. Voor Zak Brown was het echter wel een heerlijke middag in Melbourne. Verstappen liet overigens ook nog wat horen over diezelfde vermeende gesprekken met Brown. Voor morgen belooft het allemaal wat minder rooskleurig te worden: regenbuien trekken richting Albert Park en beloven chaos.

Norris grijpt pole in verrassende kwalificatie GP Australië, Verstappen op P3

Lando Norris heeft pole position voor de Grand Prix van Australië uit het vuur weten te slepen. De McLaren-coureur bleef met een 1:15.096 de concurrentie voor op Albert Park. Oscar Piastri en Max Verstappen completeren de top drie voor zondag. De allereerste kwalificatiesessie van het Formule 1-seizoen 2025 ging om 06:00 uur Nederlandse tijd van start. Het beloofde op voorhand een spannende sessie te worden, aangezien de topteams ontzettend dicht bij elkaar leken te liggen in de derde vrije training. De hele samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier!

Verstappen vier tienden achter Norris in Australië: "Het had niet uitgemaakt"

Max Verstappen heeft de derde startplaats voor de Grand Prix van Australië weten te bemachtigen. De Red Bull Racing-coureur moest op Albert Park onderdoen aan Lando Norris en Oscar Piastri. "Het was prima", vertelt een semi-tevreden Verstappen direct na afloop. "Gisteren was het heel lastig, dus ik neem genoegen met P3 vandaag. De kwalificatieronden zijn hier heel leuk, door de grip en snelle bochten. Dat is leuk in een Formule 1-auto. Het was lastig, voor mij voelde het nooit alsof we écht de grip hadden. Maar het gat was vrij groot, dus het had waarschijnlijk niet echt uitgemaakt." De eerste reactie van Max Verstappen na de kwalificatie lezen? Klik hier!

Brown geniet van McLaren een-twee in kwalificatie Australië: 'Onze voorsprong verbaast me'

McLaren begint het F1-seizoen van 2025 met beide auto's op de voorste rij. Lando Norris pakte de pole position voor de Grand Prix van Australië voor thuisheld Oscar Piastri. CEO Zak Brown zag zijn coureurs foutjes maken, maar is trots dat het uiteindelijk toch nog goed kwam in Q3. "We stonden wel een beetje onder druk", begon Brown tegenover Viaplay, doelend op de foutjes van Norris en Piastri tijdens de eerste run van Q3. "Ik zei tegen [teambaas] Andrea [Stella] met nog drie minuten te gaan: 'Ik weet niet of ik het nog naar mijn zin heb, maar misschien verander ik over drie minuten van gedachten.'" De reactie van Zak Brown op de één-twee van McLaren lezen? Klik hier!

Hamilton vertrekt even om zich voor te bereiden op regenrace Australië

Lewis Hamilton baalt van zijn eerste kwalificatie in dienst van Ferrari, en laat weten vanavond het circuit te verlaten om zich voor te bereiden op de omstandigheden van de zondag. "Over het algemeen voelde ik mij goed", vertelt Hamilton na afloop van de kwalificatie. "Het heeft veel werk gevergd om mijzelf aan deze auto aan te passen. Het is heel anders dan dat ik in het verleden heb gehad. Ik had niet verwacht dat ik er vandaag acht of negen tienden achter zou staan", zo opent de Brit. De reactie van Lewis Hamilton lezen? Klik hier!

Verstappen bevestigt gesprek met McLaren en Zak Brown: "Maar dat was snel klaar"

Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028, maar in aanloop naar de F1 Grand Prix van Australië deden geruchten de ronde dat hij gepraat zou hebben met McLaren en diens CEO Zak Brown. De regerend wereldkampioen bevestigt dat er wel een gesprek was tussen het papajateam en zijn management, maar dat het snel klaar was. Horen wat Max Verstappen te zeggen heeft over de vermeende gesprekken? Klik hier!

Grand Prix van Australië belooft chaotisch waterballet te worden

De kans is groot dat we een kletsnatte Grand Prix van Australië gaan krijgen. Een blik op de laatste weersvoorspellingen laat zien dat een poncho geen overbodige luxe is op de tribunes van het Albert Park Street Circuit. Het percentage zware regenval in aanloop naar de race bedraagt momenteel 66 procent. Ten tijde van de start is dit 70 procent, om vervolgens vanaf 16:00 uur weer terug te zakken naar 66 procent. Meer lezen over de belabberde weersvoorspellingen? Klik hier!

Verstappen komt met kurkdroog antwoord op persconferentie, Norris giert het uit

Max Verstappen wist zaterdag tijdens de kwalificatie beslag te leggen op de derde stek en dus mocht hij met McLaren-heren Lando Norris en Oscar Piastri mee naar de persconferentie. Het leverde aldaar na een grap van Verstappen een mooi moment op, waarbij met name Norris zijn lach niet in kon houden. Het mooie moment op de persconferentie zien? Klik hier!

