Lando Norris heeft pole position voor de Grand Prix van Australië uit het vuur weten te slepen. De McLaren-coureur bleef met een 1:15.096 de concurrentie voor op Albert Park. Oscar Piastri en Max Verstappen completeren de top drie voor zondag.

De allereerste kwalificatiesessie van het Formule 1-seizoen 2025 ging om 06:00 uur Nederlandse tijd van start. Het beloofde op voorhand een spannende sessie te worden, aangezien de topteams ontzettend dicht bij elkaar leken te liggen in de derde vrije training. Thuisheld Oscar Piastri eindigde met een 1:15.921 bovenaan de tijdenlijst, met daarachter George Russell (1:15.960) en Max Verstappen (1.16.002). De verschillen waren in de laatste oefensessie dus écht minimaal. Met een buitentemperatuur van 32 graden Celsius, was het asfalt opgewarmd tot 38 graden Celsius. Een heerlijke nazomerdag in Melbourne vormde zo het decor voor de eerste kwalificatie van het jaar.

Q1 - Drama voor Haas, Lawson en Antonelli

De sessie kende een dramatisch begin voor Oliver Bearman. De rookie van Haas belandde in de derde vrije training voor de tweede keer dit weekend in de muur, met veel schade tot gevolg. Het team wist de auto op tijd voor de kwalificatie weer gerepareerd te krijgen, maar bij het naar buiten rijden bleek de Brit niet goed te kunnen schakelen. Geen goede start van het jaar voor Bearman dus. Na de eerste runs was het Lando Norris die met een 16.003 bovenaan de tijdenlijst stond, gevolgd door Max Verstappen (+0.015) en Charles Leclerc (0.026). Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Esteban Ocon, Kimi Antonelli en Bearman (uit de sessie) begaven zich in de gevarenzone.

Lawson kende een behoorlijk momentje tijdens zijn snelle run, toen hij zich verremde voor de eerste bocht en het grind in schoot. De Red Bull Racing-coureur wist zijn weg te vervolgen, maar kent vooralsnog een moeizaam eerste weekend in dienst van Red Bull Racing. Ook in zijn laatste run in Q1 maakte hij twee keer een fout, waardoor de Nieuw-Zeelander niet bij de beste vijftien wist te eindigen. Norris sloot de eerste sessie als snelste af met een 1:15.912, gevolgd door Russell (1:15.971), Verstappen (1:16.018), Leclerc (1.16.029) en Piastri (1:16.062). Het doek viel voor Antonelli, Hülkenberg, Lawson, Ocon en Bearman. Gabriel Bortoleto wist zich in de Sauber met P15 voor Q2 te kwalificeren.

Kick Sauber's Gabriel Bortoleto knocks out the Mercedes of Kimi Antonelli in Q1 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/74SUJqdZcF — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

Q2 - Spin voor Hamilton

De baan bleek in hoog tempo sneller te worden. Verstappen was met zijn eerste run in Q2 direct goed voor een 1:15.688, aanzienlijk sneller dan de eerste tijd in Q1. Piastri dook daar vervolgens direct onderdoor met een 1:15.468, gevolgd door Norris met een 1:15.556. Russell (1:15.798) en Leclerc (1:15.827) completeerden de top vijf. Halverwege de sessie waren Isack Hadjar, Lance Stroll, Bortoleto, Fernando Alonso en Jack Doohan nog niet veilig voor de derde en laatste kwalificatiesessie.

Met nog iets minder dan drie minuten op de klok kwamen vrijwel alle coureurs naar buiten voor een laatste run in Q2. Hierdoor was het opvallend druk in de pitstraat, want iedereen wilde een goede out lap kunnen doen om de banden op te warmen. Lewis Hamilton kwam met zijn Ferrari in een spin terecht, met een gele vlag en een aantal afgebroken snelle ronden tot gevolg. Zo eindigde Piastri bovenaan in Q2 met een 1:15.468, gevolgd door Norris (1:15.556), Verstappen (1:15.688), Russell (1.15.798) en Leclerc (1.15.827). Hadjar, Alonso, Stroll, Doohan en Bortoleto bleven steken in de tweede sessie.

Lewis Hamilton is facing the wrong way after having a spin! 😦#F1 #AusGP pic.twitter.com/5Ig5WgATKl — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

Q3 - verrassingen in de top tien

Bij het ingaan van Q3 - met twee auto's van Williams - pakte donkere wolken zich samen boven Albert Park. De kans dat het op zondag flink gaat regenen, is erg groot. Verstappen begon opnieuw erg sterk en klokte met zijn eerste run een 1:15.671, gevolgd door Russell en Leclerc. Het viel op dat de Red Bull Racing-coureur constant veel tijd liet liggen, nadat hij erg snel was in de eerste twee sectoren. Het lijkt erop dat de viervoudig wereldkampioen te snel door zijn banden heen zakt. Iedere keer kreeg hij vanaf bocht elf moeite met de grip.

Met nog drie minuten op de klok meldde de tien overgebleven coureurs zich in de pitstraat voor één allesbepalende laatste run. Norris verbeterde zichzelf enorm met een 1:15.096, en greep daarmee pole position voor de eerste race van het jaar. Piastri greep P2, met daarachter Verstappen. Russell, Tsunoda, Albon, Leclerc, Hamilton, Gasly, Sainz. Een bijzonder knappe kwalificatie van onder andere Tsunoda en Albon.

