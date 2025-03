Max Verstappen heeft de derde startplaats voor de Grand Prix van Australië weten te bemachtigen. De Red Bull Racing-coureur moest op Albert Park onderdoen aan Lando Norris en Oscar Piastri.

De eerste kwalificatie van het nieuwe Formule 1-seizoen zit erop. Het bleek een spannende sessie te worden, met minimale onderlinge verschillen in de top tien. Uiteindelijk was Lando Norris met een 1:15.096 de concurrentie te snel af, gevolgd door Oscar Piastri (1:15.180) en Max Verstappen (1:15.481). De Red Bull Racing-coureur liet in aanloop naar de kwalificatie nog weten dat het een goed resultaat zou zijn als hij überhaupt Q3 wist te halen. Teammaat Liam Lawson kende een moeizame dag en bleef steken op P18.

Artikel gaat verder onder video

Groot gat naar McLaren

"Het was prima", vertelt een semi-tevreden Verstappen direct na afloop. "Gisteren was het heel lastig, dus ik neem genoegen met P3 vandaag. De kwalificatieronden zijn hier heel leuk, door de grip en snelle bochten. Dat is leuk in een Formule 1-auto. Het was lastig, voor mij voelde het nooit alsof we écht de grip hadden. Maar het gat was vrij groot, dus het had waarschijnlijk niet echt uitgemaakt."

Grote kans op regen

De kans dat het op zondag behoorlijk gaat regenen is groot. Er wordt zelfs nú al gesproken over het aanpassen van de starttijd, om urenlang uitstel te voorkomen. Verstappen maakt zich er niet druk om: "Droog of nat is voor mij allebei prima. In de regen kunnen hier gekke dingen gebeuren, maar het is voor iedereen hetzelfde. We zien morgen wat er gebeurt."

