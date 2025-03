De Grand Prix van Australië gaat morgenvroeg om 05:00 uur Nederlandse tijd van start. Het is echter vooralsnog niet uitgesloten, dat de start van de eerste race van het jaar, naar voren of achteren wordt gehaald.

Het Albert Park Street Circuit vormt dit jaar weer het decor voor de openingsdans van het nieuwe Formule 1-seizoen. Voor de Nederlandse fans betekent dit vanwege het forse tijdsverschil met Australië, dat men vroeg uit de veren moet om de eerste race van 2025 live te volgen. De start staat namelijk gepland voor 05:00 uur Nederlandse tijd. Dit gebeurt met Lando Norris op pole position, op de eerste startrij geflankeerd door teammaat Oscar Piastri. Max Verstappen vangt de race aan vanaf P3, terwijl George Russell en Yuki Tsunoda de top vijf completeren.

Albert Park Street Circuit

Albert Park is een razendsnel semi-stratencircuit, waar de muren nooit ver weg zijn. In het begin van het weekend is de baan vaak wat glibberig, maar de grip neemt toe naarmate er meer rubber op het asfalt komt te liggen. Het is daarnaast een van de snelste circuits op de kalender. Zo legde Lewis Hamilton in 2019 beslag op pole position met een gemiddelde snelheid van 235 kilometer per uur. Het circuit kent veertien bochten en voert de coureurs over 5,278 kilometer asfalt. De race wordt zodoende over 58 ronden verreden.

Grand Prix van Australië

De start staat dus in het programmaboekje voor 05:00 uur Nederlandse tijd, maar er is een kleine slag om de arm. De kans op zware regenval in Melbourne is zondag maar liefst 80 procent. De FIA heeft de teams en coureurs daarom al geïnformeerd over een eventueel plan B, waarbij de race van start gaat achter de safety car, of waarbij de start van de race naar voren of achteren wordt gehaald. Omdat de zon in Melbourne al om 19:30 uur ondergaat, is er echter niet veel speling qua het uitstellen van de race.

